Il grande giorno è finalmente arrivato: Duvan Zapata sarà presente contro il Parma. Di solito in questi casi si dice “meglio tardi che mai”, e infatti il numero 91 dell’Atalanta è ritornato a disposizione di Gian Piero Gasperini. Un ritorno tanto attesa da parte di tutti: il suo appoggio come centravanti risulterà decisivo per le sorti sia del campionato che delle coppe (Champions e Coppa Italia). Da contare che il colombiano ha recuperato dal punto di vista atletico dopo aver passato le vacanze ad allenarsi. Certo, a Zingonia è una cosa, in campo è un’altra, ma nonostante ciò le premesse sono ottime.

SQUADRA, TIFO E STATISTICHE A SUO FAVORE: ORA TOCCA A ZAPATA

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a confermare la sua grandezza, ma uno come Duvan Zapata mancava come i casoncellli a pranzo. Certo, la rosa ha retto bene l’infortunio consolidando al meglio il quinto posto in classifica, anche se uno come il colombiano fa fare alla squadra il famoso salto di qualità. Molto probabilmente il ragazzo partirà dalla panchina lasciando le chiavi dell’attacco al suo connazionale Muriel, ma non è da escludere la sua presenza nella ripresa: sperando per i nerazzurri che possa risultare decisivo per portare a casa i tre punti e portarsi a – 1 dalla Roma quarta.