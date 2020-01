Atalanta, i social contro Papu Gomez. Lui replica: “Giochiamo sempre alla pari”. L’attaccante bergamasco ha voluto rispondere su Instagram alle polemiche riguardo le grandi prestazioni solamente contro l’Inter. E contro la Juventus?

Si è chiuso il girone d’andata, con la Juventus ancora una volta Campione d’Inverno. Inter seconda in virtù del pareggio rimediato a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini, che ha fermato la squadra di Conte dopo innumerevoli gare, rischiando di ribaltare la gara e vincerla. Grande soddisfazione in ogni caso per la Dea, che chiude il girone d’andata in zona Champions e con una prova super. Prova che però non è piaciuto ad alcuni tifosi, tanto che su Instagram, al post esultante di Papu Gomez, un tifoso bergamasco ha voluto chiedere come mai prestazioni così solamente con i nerazzurri.



I social contro il Papu, la replica dell’attaccante

La tesi del tifoso? Atalanta mai a mille contro la Juventus e pronta risposta di Gomez: “Nell’ultima gara con la Juve vincevamo uno a zero fino all’ottantesimo, poi abbiamo perso. Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre grandi prestazioni contro i Campioni d’Italia. vincendo 3-0 in Coppa Italia e pareggiando in casa in campionato e giocando quasi sempre alla pari.” Il Papu ha poi chiuso l’argomento con un dubbio relativo alle prestazioni contro l’Inter: “Forse è solo fortuna se contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti. Un abbraccio“.

In realtà bisogna dire che nelle ultime stagioni, l’Atalanta non è mai riuscita ad espugnare San Siro, subendo anche il famoso 7-1 con Icardi e Banega grandi protagonisti. A Bergamo, invece, 4-1 la scorsa stagione e risultati sostanzialmente equilibrati, con il medesimo poker in favore però dei nerazzurri ospiti nel 2014/2015.