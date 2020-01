ATALANTA-SPAL BIGLIETTI: MONDAY NIGHT IN QUEL DI BERGAMO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro la Fiorentina per quanto concerne la Coppa Italia. Una partita considerata da tutti come uno scontro diretto per proseguire nella competizione: contando anche dell’appoggio atalantino dal punto di vista del tifo. Ovviamente in termini societari si pensa anche al futuro, e a quelle che saranno i prossimi impegni nel girone di ritorno (tra campionato e coppa). La ventesima giornata vedrà la Dea impegnata in casa contro la SPAL: incontro nella quale bisognerà portare a casa i tre punti. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale in termini di biglietti.

ATALANTA-SPAL BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi i biglietti per la partita tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i ferraresi guidati da Semplici. I risultati, nonostante il match sia di lunedì sera, sono abbastanza soddisfacenti: tutti i settori del Gewiss Stadium (compresa anche la tanto amata Curva Pisani) sono disponibili, ma come sempre meglio affrettarsi il prima possibile. Nei prossimi giorni la situazione tenderà ad evolversi, e si prospetta l’ennesimo tutto esaurito atalantino. Tutti gli aggiornamenti sui ticket per andare a vedere Atalanta-Spal qui su SuperNews.