VERSO ATALANTA-SPAL – L’Atalanta si sta concentrando al meglio sul prossimo impegno di campionato contro la Spal di Semplici. Una partita fondamentale per consolidare il quarto posto, ma servirà dare il meglio nonostante i ferraresi siano ultimi in classifica: sulla carta è una cosa; l’esito finale sul campo è un’altra. Si prospetta una grande atmosfera per quanto concerne il pubblico, ma a livello tecnico tattico Gian Piero Gasperini si trova di fronte ad una vera e propria patata bollente. Stiamo parlando del problema orobico sulla fascia destra: una situazione nella quale bisognerà trovare una soluzione tra squalifiche e infortuni. Ecco la situazione attuale.

HATEBOER SQUALIFICATO; CASTAGNE PROBLEMI FISICI: PER ATALANTA-SPAL ORA CHE SI FA? – Quello che è stato riportato attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta, sottolinea che sulla fascia ci potrebbero essere dei problemi. Il motivo? Hateboer è squalificato e Castagne ha avuto dei problemi al ginocchio sinistro che potrebbero compromettere la sua presenza al Gewiss Stadium lunedì sera. Ovviamente prima del match mancano 48 ore, e Gian Piero Gasperini dirà la sua per come risolvere al meglio questa situazione tecnico tattica: l’obbiettivo principale è quello di recuperare il belga, ma non è da escludere qualche sorpresa (forse dalla primavera?). Staremo a vedere tra due giorni.