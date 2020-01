Non ha mai vinto il pallone d’oro, ma a Bergamo è come se lo avesse in bacheca. Non sarà mai sulle prime pagine dei giornali, ma il suo talento è talmente risaputo da far insegnare le sue prodezze ai bambini. Non sarà al Barcellona, ma è come se fosse la sua perfetta coppia. Non si chiamerà Leo Messi, ma Josip Ilicic, per questa Atalanta, lo è sotto tutti i punti di vista. Contro il Torino il numero 72 nerazzurro sforna una delle sue migliori prestazioni da quando indossa la maglia della Dea. Tripletta, goal da centrocampo e una standing ovation come ciliegina sulla torta.

RECORD SU RECORD: UN VERO FUORICLASSE – Aldilà del discorso campo, Josip Ilicic a livello statistico è veramente un giocatore formidabile. Tenendo presente che è già arrivato in doppia cifra siglando 12 gol nelle ultime 10 presenze in campionato, la cosa che viene messa in evidenza è che negli ultimi due anni, il numero 72 atalantino ha messo a segno ben 4 triplette. Solo Messi (7) e Aguero (6) hanno fatto meglio di lui nei top 5 campionati europei.

TRIPLETTA, EUROGOAL E STANDING OVATION (ANCHE DA PARTE DEGLI AVVERSARI – Contro il Torino ha sfornato una prestazione da vero fuoriclasse: corsa, dribbling, buona intesa con i compagni di squadra e giocate meravigliose. Tutto ciò arricchito da una tripletta che solo uno come Ilicic riesce a fare in quella maniera: con tanto di goal da centrocampo. La sintesi di tutto sta nella standing ovation di tutto lo stadio Olimpico Grande Torino (tifosi granata compresi). E nel momento in cui pure gli avversari rendono onore ad un giocatore come lui, capisci che ci si trova di fronte ad un vero fuoriclasse: non sarà Messi, ma per l’Atalanta lo è a tutti gli effetti.