ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: UNA PARTITA IMPORTANTE – Dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-1 in Coppa Italia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di lunedì sera contro la Spal ultima in classifica. Una partita fondamentale per consolidare al meglio il quarto posto in classifica, e volare sempre più in alto in un campionato che potrebbe regalare delle sorprese molto interessanti. A livello di tifo si prospetta una bellissima atmosfera con un probabile tutto esaurito, ma rimane ancora qualche posto disponibile nelle tribune. A proposito di biglietti, oggi comincia la vendita dei ticket per quanto concerne gli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Atalanta e Valencia. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, verrà data la possibilità di prendere i biglietti per Atalanta-Valencia a partire dalle ore 12:00. La società ha comunicato attraverso il suo sito ufficiale che verrà data la possibilità ai propri abbonati (non del campionato, ma delle tre partite casalinghe del girone) di avere la prevendita sul loro posto di San Siro. In questi giorni ci sarà da aspettarsi di tutto tra intasamenti online e code nelle tabaccherie, ma per scrivere la storia nerazzurra serve l’appoggio di tutti.