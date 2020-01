ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE – Attraverso il sito ufficiale della squadra, la società Atalanta Bergamasca Calcio ha comunicato sia la procedura che il costo dei biglietti per la sfida di UEFA Champions League contro il Valencia.

ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ BERGAMASCA SULLA PROCEDURA DI VENDITA

POSSESSORI DEA CARD CON ABBONAMENTO – Dalle 12 di giovedì 16 gennaio alle 19 di domenica 26 gennaio. Gli abbonati potranno acquistare il loro biglietto in PRELAZIONE: essi potranno decidere di confermare il posto acquistato con il mini abbonamento 3 gare oppure scegliere un nuovo settore, fila e/o posto tra quelli non prelazionati e disponibili alla vendita.

POSSESSORI DI ABBONAMENTO SENZA DEA CARD – Gli abbonati potranno acquistare il loro biglietto in PRELAZIONE solamente in modalità tradizionale presso la biglietteria del Gewiss Stadium in viale Giulio Cesare: i possessori di abbonamento tradizionale 3 gare UCL 2019-2020 potranno esclusivamente confermare il posto del loro abbonamento nel settore Primo Verde presentando presso la biglietteria del Gewiss Stadium, nei giorni ed orari sopra indicati, l’abbonamento stesso associato ad un valido documento di identità.

VENDITA LIBERA – Essa verrà effettuata dalle ore 12 del 28 gennaio fino alle 21 di mercoledì 19.

PREZZI (ABBONATI; VENDITA LIBERA)

Tribuna d’onore rossa: €220; € 265

Poltroncina Rossa: €180; €215

Primo Rosso: €100; €120

Primo Rosso laterale: €65; €85

Poltroncina Arancio Centrale (159,161): €85; €100

Tribuna Arancio Centrale (160-162): €90; €110

Tribuna Arancio (158-164) € 90; € 110

Poltroncina Arancio centrale X € 95; € 115

Poltroncina Arancio (163-157) € 80; € 95

Primo Arancio (155-156-165-166) € 70; € 85

Primo Arancio laterale € 60; € 70

Primo Verde: € 35; € 50

Primo Verde (senza Dea Card): € 37

Primo Blu: €35; €50