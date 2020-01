ATALANTA-VALENCIA: APPUNTAMENTO CON LA STORIA – L’Atalanta ha un grande appuntamento con la storia in UEFA Champions League: c’è da affrontare il Valencia per gli ottavi di finale. Una partita fondamentale che potrebbe regalare addirittura l’opportunità di andare ai quarti. Ovviamente si comincia dalla sfida casalinga di San Siro, e il popolo atalantino (passionale, caldo e soprattutto presente) è intenzionato a riempire la Scala del calcio: serve essere in tanti per provare a centrare l’impresa. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione biglietti: con tanto di boom per quanto concerne le vendite libere.

BOOM LA VENDITA LIBERA: PIÙ DI 12MILA BIGLIETTI STACCATI PER SAN SIRO – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, più precisamente verso le 12:00 del mattino, è stata consentita la vendita libera per i biglietti di Atalanta-Valencia. Code, intasamenti, entusiasmo e soddisfazione dopo aver pagato il tutto: questi sono gli elementi che condiscono un contesto dove il desiderio di assistere a quel match è tanto desiderato quanto importante. Statisticamente parlando sono stati staccati più di 12mila ticket per San Siro che, sommati a coloro che hanno effettuato la prelazione, viene fuori un risultato strabiliante: più di 27mila tifosi atalantini invaderanno Milano per scrivere una pagina importante di storia. Si prospetta di superare quota 30, e chissà magari riempire totalmente la Scala del calcio. Il popolo atalantino è carico di passione, e per Atalanta-Valencia non esistono alibi: bisogna essere presenti! (nel bene e nel male).