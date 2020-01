ATALANTA-VALENCIA: L’ATTESA AUMENTA IL DESIDERIO DELLA CHAMPIONS – Quando l’attesa aumenta il desiderio: specialmente se si va a parlare di UEFA Champions League. L’Atalanta sta pensando al campionato, ma anche agli ottavi della Coppa dei Campioni contro il Valencia. Una partita fondamentale nella quale verrà riscritta la storia della Dea: indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Il popolo atalantino è alle stelle: non vede l’ora di trascinare la sua squadra verso una vittoria importantissima per il proseguimento della competizione. Si prospetta una grande battaglia calcistica, e in quel di San Siro ci sarà una bellissima atmosfera. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il numero di biglietti venduti per Atalanta-Valencia.

ATALANTA-VALENCIA: LA SITUAZIONE SULLE PRELAZIONI

UN PUBBLICO DA “DEA” PER UNA GRANDE IMPRESA – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, vi era la possibilità per gli abbonati alle tre partite del girone di avere la prelazione su Atalanta-Valencia (con l’opportunità anche di cambiare il settore). I risultati sono stati straordinari: più di 10mila conferme del proprio posto di San Siro per assistere ad un grandissimo appuntamento coi fiocchi. Serve un popolo da “Dea” per trascinare i ragazzi alla vittoria: staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma è chiaro che i numeri tenderanno a crescere sempre di più.