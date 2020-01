L’Atalanta di Gian Piero Gasperini pensa continuamente al suo campionato: serve non solo consolidare il quinto posto in classifica, ma provare anche a raggiungere la Roma. La sconfitta contro la Spal ha cambiato le carte in tavola: serve più continuità e un colpo esterno a Torino per sistemare al meglio le cose. Ovviamente non bisogna trascurare la tanto desiderata UEFA Champions League: appuntamento nella quale la Dea affronterà il Valencia agli ottavi di finale. L’atmosfera è alle stelle e si prospetta un clima orobico entusiasmante in quel di San Siro: già pensare a come sono cresciute in maniera esponenziale le prevendite, fa capire quanto il popolo atalantino voglia portare la sua Atalanta a scrivere la storia.

13MILA PRELAZIONI PER ATALANTA-VALENCIA: TANTA VOGLIA DI DEA – Le prelazioni per Atalanta-Valencia stanno andando alla grande, e siamo arrivati a quota 13mila posti: risultato abbastanza importante, che potrebbe addirittura crescere se contiamo anche la vendita libera. Per assistere alla storia bisognerà riempire San Siro in ogni ordine di posto. Certo, per quanto concerne i prezzi ci saranno da fare mille calcoli, ma quella contro il Valencia diventa una partita dove è impossibile non mancare. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.