Atletico Madrid, Simeone rischia l’esonero?

La notte di ieri non sarà sicuramente dimenticata dai supporters dell’Atletico Madrid. I colchoneros sono stati eliminati nei sedicesimi di finale di Coppa del Re dal Leonesa, squadra di Segunda Division B, ovvero la nostra Serie C. Un disonore infinito per la squadra di Simeone, la quale in estate ha fatto cassa grazie alla cessione di Antoine Griezmann al Barcellona. Riuscendo ad acquistare uno dei giovani più ambiti del momento: Joao Felix. Per la modica cifra di 126 milioni di euro.

Un’eliminazione dalla coppa nazionale – uno degli obiettivi minimi dei colchoneros – per via di una squadra che milita in Serie C, non può essere tollerata ne dalla dirigenza, ne dal tecnico. Simeone nel post-gara ha affermato di prendersi tutte le responsabilità dell’insuccesso dei suoi, ma la sua panchina comincia a scricchiolare. Pesa infatti il fatto che la squadra non riesca a girare come si deve in campionato, così come pesa la mancata continuità dello stesso Joao Felix.

Il portoghese non è adatto al gioco di Simeone?

Il tecnico argentino non è ancora riuscito a valorizzare Joao Felix e ciò sta disturbando la dirigenza e la tifoseria. Lo stile di gioco troppo difensivo dell’ex allenatore del Catania è forse troppo difensivo. Ciò non permetterebbe a Felix di emergere e di esprimersi a livello offensivo, come faceva nel Benfica. I risultati non arrivano e le sconfitte consecutive tra campionato e coppa sono ben tre. Simeone è chiamato alla vittoria domenica prossima contro il Leganes. Impresa non impossibile, ma il match sarà ad alta tensione per l’allenatore argentino. Diego Pablo è un guerriero e reagirà come si deve. Questa è l’unica certezza.