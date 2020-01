Bale in Serie A la prossima stagione? Addio Real imminente

La storia tra il Real Madrid e Gareth Bale sembra essere arrivata al capolinea. Zinedine Zidane e il gallese sono in rotta già dall’estate scorsa, quando il tecnico francese scaricò il 30enne gallese in conferenza stampa. All’epoca, Zizou dichiarò che la cessione di Bale avrebbe fatto bene sia al calciatore che al Real Madrid, che con la sua cessione avrebbe incassato un’ottima plusvalenza da investire sul mercato per giocatori più graditi. Ciò infastidì non poco il calciatore, il quale con la maglia merengue ha disputato stagioni trionfali come quella che ha portato alla tanto agognata “decima” Champions.

Il Bale di ora però non è più quello ammirato nei primi anni al Real o al Tottenham. L’attaccante gallese soffre di continui infortuni che ne stanno minando il rendimento. Sempre più altalenante, risultando dunque poco affidabile. Zidane ha deciso di non convocarlo per la prossima sfida di Liga contro il Siviglia, sancendo definitivamente la rottura.

Futuro in Italia per Bale?

Qualora Bale finisse sul mercato, il suo nome potrebbe essere appetito da diverse squadre italiane. La Roma sta cercando un calciatore che possa sostituire Zaniolo e anche se l’ex Tottenham non abbia le stesse caratteristiche del talento italiano, potrebbe essere preso in considerazione dai capitolini. Anche Milan e Inter potrebbero farci un pensierino. Specialmente il Milan che cerca di portare nomi di alto blasone, con il tentativo di rivitalizzare l’ambiente rossonero. Insomma un’altro do in Italia da parte di Bale, non è assolutamente da escludere.