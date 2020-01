Barcellona-Atletico Madrid streaming gratis e diretta tv semifinale Supercoppa spagnola, dove vedere match oggi 9 gennaio

Barcellona-Atletico Madrid. Alle ore 20 al ‘King Abdullah Sports City’ di Geddah in Arabia Saudita il Barcellona di Ernesto Valverde e l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si affronteranno nella seconda semifinale della Supercoppa spagnola in programma proprio in Arabia Saudita. Da questa stagione, infatti, è cambiata la formula della Supercoppa spagnola; formula che prevede la partecipazione delle prime due classificate della Liga e le due finaliste della Copa del Rey, ma in questo caso il Real Madrid è ammesso alla competizione da terzo in classifica in quanto il Barcellona ha vinto la Liga ed era finalista in Copa del Rey. Questa nuova formula ha tra l’altro lasciato strascichi in Spagna, infatti a molti non piace, ma la nuova formula e soprattutto il fatto che la manifestazione si giochi in Arabia Saudita ha portato benefici dal punto di vista economico sia per la federazione sia per i quattro club impegnati nella manifestazione. La finale si terrà domenica 12 gennaio alle ore 19 sempre a Geddah dove la vincente di questo Barcellona-Atletico Madrid affronterà il Real Madrid che nella prima semifinale, giocata ieri, ha vinto 1-3 contro il Valencia.

Barcell0na-Atletico Madrid, le probabili formazioni. QUI BARCELLONA- Valverde si affiderà al consueto 4-3-3 ma in porta ci sarà Neto; Semedo e Jordi Alba saranno i due terzini con Piquè e Lenglet al centro della difesa; a centrocampo toccherà a Vidal, Busquets e Rakitic; davanti solito tridente offensivo con Messi, Suarez e Griezmann. QUI ATLETICO MADRID- Simeone risponderà con il classico 4-4-2 con Oblak in porta; in difesa spazio per Trippier, Felipe, Giménez e Renan Lodi; a centrocampo giocheranno Correa, Herrera, Thomas e Saul; i due attaccanti saranno Joao Felix e Morata.

Barcellona (4-3-3): Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Valverde.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Joao Felix, Morata. All. Simeone.

Barcellona-Atletico Madrid, come seguire il match in tv e streaming

Barcellona-Atletico Madrid, info diretta tv e streaming. Questa semifinale della Supercoppa spagnola sarà trasmessa in diretta ed in chiaro sul Canale 9, canale che sarà visibile anche per i clienti Sky sul canale 149 del decoder Sky e ovviamente sul 9 del digitale terrestre. Per chi è fuori casa, sarà possibile seguire il match sull’ app Dplay Italia.