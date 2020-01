Barcellona, sondaggio attaccante: Aubameyang, Werner o Rodrigo?

Il grave infortunio di Luis Suarez costringerà il Barcellona a fare a meno di lui per i prossimi 4 mesi. Un’assenza pesante per il nuovo tecnico Setien, arrivato ora con il compito di sostituire Ernesto Valverde. La stagione di Suárez è stata fino a questo momento superba: 11 reti in Liga e ben 7 assist. Una Liga condotta in maniera superba per l’ex Liverpool, che però sarà assente nei prossimi match dei blaugrana.

Si spera in un recupero lampo che riduca i 4 mesi di assenza, ma intanto il Barcellona sta già cercando un sostituto di valore per mettere nelle migliori condizioni il nuovo tecnico Setien. Secondo Mundo Deportivo, i blaugrana stanno monitorando tre nomi in particolare: Aubameyang dell’Arsenal, Timo Werner del Lipsia e Rodrigo del Valencia.

Più facile arrivare a Rodrigo per i blaugrana

Rispetto ad Aubameyang e Werner, Rodrigo del Valencia pare essere l’acquisto più raggiungibile per il Barcellona in questo momento. Lo spagnolo conosce bene la Liga e per lui approdare al Barcellona dal Valencia, sarebbe l’occasione della vita. Rodrigo è meno costoso sia di Aubameyang e Werner. Quest’ultimo in particolare ha un prezzo maggiore degli altri essendo più giovane. La stagione del tedesco è strepitosa, avendo siglato 20 reti in Bundesliga alla pari di Lewandowski. La caccia al sostituto di Suárez è appena iniziata.