Bologna Hellas Verona diretta tv e streaming, dove vederla

BOLOGNA HELLAS VERONA DIRETTA TV E STREAMING: VERSO IL MATCH

Bologna ed Hellas Verona si affronteranno Domenica 19 Gennaio alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A Tim. Il Bologna di Mihajlovic, reduce dalla sconfitta contro il Torino, farà di tutto per riscattarsi e tornare alla vittoria. L’Hellas Verona di Juric, in un ottimo momento di forma con due vittorie consecutive ai danni di Spal e Genoa, vorrà continuare con questo rullino di marcia. L’allenatore dell’Hellas Juric è uno dei mister più chiacchierati al momento, la sua squadra sta incantando tutti per il gioco espresso e per i risultati ottenuti: attualmente è in nona posizione e i tifosi cominciano a sognare una qualificazione all’Europa League che sarebbe qualcosa di storico e straordinario.

Con DAZN segui Bologna-Hellas Verona IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

BOLOGNA HELLAS VERONA DIRETTA TV E STREAMING: LO STORICO

Non ci sono stati pareggi nelle cinque sfide tra Bologna ed Hellas Verona disputate nel XXI secolo al Dall’Ara: tre le vittorie per il Bologna, due quelle dell’Hellas. Un altro dato da record riguarda i gol subiti dal Bologna contro l’Hellas Verona: ha tenuto la porta inviolata nel 51% delle sfide tra le due compagini.

BOLOGNA HELLAS VERONA DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Bologna ed Hellas Verona dunque, in programma per oggi pomeriggio, sarà trasmessa da DAZN. Tutti gli abbonati a DAZN potranno vedere il match tramite app su smartphone, tablet e smart tv oppure direttamente sul sito di DAZN. La diretta streaming è ovviamente offerta anch’essa da DAZN. Per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta con DAZN, il match sarà visibile sul canale 209 del decoder di Sky.