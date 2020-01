Bologna, idee Lazaro e Dragovic per la difesa

Dopo la beffa per Ibanez, il Bologna si sta guardando attorno per cercare di tappare la falla nel reparto arretrato che ogni domenica si acuisce sempre di più; il ds Riccardo Bigon e il responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini si stanno guardando attorno cercando di individuare un nuovo profilo adatto alla filosofia di gioco di Mihajlovic; sono spuntati diversi nomi tra cui Bonifazi del Torino, ma sul giocatore ci sarebbe una trattativa avanzata con la Spal, Juan Jesus ma il costo è troppo alto e la Roma non sembra venire incontro al Bologna sull’accollo di parte dell’ingaggio. Ieri è stato a Casteldebole Max Hagmayr, l’agente che cura gli interessi di Valentino Lazaro esterno di proprietà dell’Inter; si è trattato di una semplice chiacchierata e non una vera propria trattativa anche perchè sul giocatore ci sono anche Newcastle e Genoa, ma non solo si è parlato di Lazaro. Il procuratore in visita a Bologna ieri, ha come suo assistito Aleksandar Dragovic, centrale destro del Bayer Leverkusen; il giocatore forte fisicamente e con una vena realizzativa discreta, potrebbe fare al caso di Mihajlovic, ma il tecnico preferirebbe un mancino da affiancare a Danilo. Per la fascia invece si continua a seguire Federico Dimarco dell’Inter, ma il Verona sarebbe in vantaggio.

Vicino l’addio di Blerim Dzemaili pronto a trasferirsi in Cina allo Shenzen dell’ex tecnico Roberto Donadoni.