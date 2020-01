Bologna, in arrivo Vignato dal Chievo.

Il Bologna sta per chiudere, anzi aveva chiuso a suo tempo l’acquisto del giovane centrocampista con caratteristiche offensive Emanuele Vignato dal Chievo; la società felsinea ha definito l’accordo intorno ai 3 milioni di euro per l’acquisto dell’intero cartellino; ora si tratta di decidere se il giocatore arriverà già a gennaio o se il suo arrivo sarà posticipato a giugno. Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe prendere corpo la prima ipotesi in quanto i clivensi avrebbero già trovato il sostituto.

Tutto ancora fermo per quel che riguarda Musa Barrow, attaccante gambiano in forza all‘Atalanta; il giocatore vorrebbe vestire la maglia rossoblù ma le società non hanno trovato ancora un accordo definitivo, non tanto sulla formula che sarà un prestito con diritto di riscatto biennale ma sul prezzo. L’Atalanta continua a chiedere 15 milioni, il Bologna non va oltre i 13; un altro ostacolo è l’inserimento del Torino che sarebbe disposto a pagare l’intera cifra, ma la società bergamasca non vuole fare uno sgarbo ai felsinei essendo arrivati prima sul giocatore; ci sono i presupposti purchè l’affare vada a buon fine. Dopo la cessione di Destro, ieri si vociferava un interessamento del Besiktas (squadra turca) per Federico Santander; da Casteldebole è stata smentita fermamente questa notizia.

Infine pare che Nicolas Dominguez si accomoderà in tribuna domenica contro il Torino, in quanto non sarebbe ancora arrivato il transfer per il definitivo trasferimento del giocatore.