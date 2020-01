Bologna, interesse per Nagatomo, piace Bonifazi

Il Bologna sta cercando di accelerare i tempi per l’acquisto del difensore e di un eventuale terzino; ieri è spuntato un nuovo nome sul taccuino di Walter Sabatini; si tratta del giapponese Yuto Nagatomo in forza al Galatasaray con un passato italiano nell’Inter; il giocatore gradirebbe tornare in Italia e al Bologna ma alcune “questioni burocratiche” rendono la trattativa leggermente in salita col poco tempo a disposizione, dato che il 31 gennaio calerà il sipario sul mercato invernale e i rossoblù devono assolutamente provvedere dato che la coperta sta diventando sempre più corta nel reparto arretrato. L’ingaggio non è una questione da poco dato che percepisce 2,2 milioni all’anno ma quello che rende problematico è che il giocatore occuperebbe un posto in più da extracomunitario dato che il regolamento ha posto dei limiti. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

L’alternativa al giapponese sarebbe Bonifazi che milita nel Torino che piace molto a Mihajlovic e la dirigenza sta provando in ogni modo ad accontentarlo. Dragovic del Bayer Leverkusen rimane un obiettivo ma non primario in quanto non convince allenatore e dirigenza; emergono tuttavia dettagli sulla cessione di Dzemaili allo Shenzen; lo svizzero guadagnerà 2 milioni di euro netti all’anno, al quale gli va un sentito ringraziamento per essersi comportato da “uomo spogliatoio” durante l’assenza di Mihajlovic.

Vederemo quale piega prenderanno gli eventi ma intanto si pensa al presente al derby contro la Spal, dove in difesa giocheranno come coppia inedita di centrali difensivi Danilo-Paz quest’ultimo è passato da esubero a un elemento indispensabile. Il centrocampo, in assenza di Medel, si vedranno ancora i due giovani Dominguez-Schouten con Poli come alternativa; in attacco probabile chance a Barrow che sostituirà Sansone squalificato.