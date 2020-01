Bologna-Juventus, nessun “accordo verbale” per Orsolini

Ieri e nei giorni precedenti correvano voci di corridoio in merito a un presunto “accordo verbale” tra Bologna e Juventus in merito a Riccardo Orsolini per la prossima sessione di mercato estiva: i felsinei lo scorso anno lo avevano riscattato dai bianconeri con una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma filtravano indiscrezioni secondo la quale la Juventus avrebbe avuto un diritto di recompera nei confronti del giocatore con una cifra fissata intorno ai 20 milioni. La notizia è statta fermamente smentita sia dal Bologna, ma soprattutto dall’agente del ragazzo Donato Di Campli: ecco le sue parole:

“Per quanto ne so il giocatore è interamente del Bologna, e dal momento del riscatto noi non abbiamo più nessun legame con la Juventus. Su eventuali accordi ripeto, federalmente non c’è nulla, è questo quello che conta e fa testo. Se un giorno il Bologna deciderà di cedere il ragazzo, saremo noi a scegliere la squadra dove andare a giocare“.

Parole ferme del procuratore di Orsolini che hanno fatto spegnere sul nascere le preoccupazioni dei tifosi rossoblù: ora per il giocatore è importante mantenere la continuità che sta trovando con la casacca felsinea di modo da essere considerato da Roberto Mancini, ct dell’Italia, per le prossime amichevoli della Nazionale e chissà e speriamo in una convocazione agli Europei.