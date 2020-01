Bologna, per Ibanez le parti si aggiornano a oggi

Definito e ormai imminente l’arrivo di Musa Barrow dell’Atalanta (si sta già allenando con la squadra) come confermato dallo stesso ds Riccardo Bigon alla presentazione di Nicolas Domiguez, il Bologna sta cercando di chiudere anche per il difensore Roger Da Silva Ibanez sempre proveniente dall’Atalanta: l’accordo tra le due società è chiuso sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8/9 milioni di euro più 2/3 di bonus per un totale di 12 milioni. Il ragazzo firmerà un contratto con durata fino al 2024 e percepirà 500 mila euro più bonus in base a vari meriti; le parti si riaggiorneranno oggi per definire le questioni salariali di modo da avere il giocatore già disponibile per domenica, data la continua emergenza in quel reparto. Denswil non si sa se sarà ancora della partita andando ad aggiungersi ai lungodegenti Krejci e Dijks; per il primo non ha superato ancora i fastidi muscolari , il secondo dovrà stare fermo ancora un mese per il problema al piede. Dovrebbe essere della partita Bani, uscito per una contusione al ginocchio nella partita contro il Torino, di cui sembra essersi riassorbita.

L’emergenza non è finita dato che Orsolini si è infortunato alla spalla nell’allenamento di ieri; l’attaccante ha rassicurato tutti ma oggi se ne saprà di più a riguardo. Il Bologna sta guardando anche al futuro; sarebbe stato acquistato a titolo definitivo il portiere Sebastian Breza dal Potenza ma concluderà la stagione nel suo attuale club in serie C. Una bella notizia per il club rossoblù e tifosi: lo stadio Dall’Ara ospiterà giovedì 4 giugno l’Italia che affronterà in amichevole la Repubblica Ceca, l’ultima prima degli Europei; in precedenza affronterà a Londra l’Inghilterra il 27 marzo, a Norimberga il 31 marzo la Germania e il 29 maggio a Cagliari il San Marino. Soddisfatto l’ad Claudio Fenucci: “Siamo felici di ospitare di nuovo la Nazionale, proprio a ridosso di un grande appuntamento come gli Europei; il nostro stadio e la città di Bologna saranno pronti anche in questa occasione per vivere insieme agli azzurri un’altra importante serata di calcio internazionale”.