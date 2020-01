Bologna, probabilmente il mercato si fermerà qui

Siamo alle ultime battute del mercato di “riparazione” che terminerà venerdì 31 gennaio. Il Bologna ha effettuato tre acquisti in questa sessione: il centrocampista Nicolas Dominguez del Velez, (trattativa conclusasi ad agosto, ma il giocatore è rimasto in prestito al club di appartenenza), l’attaccante Musa Barrow dell’Atalanta e il portiere Sebastian Breza dal Potenza a titolo temporaneo, che farà il terzo dietro a Skorupski e Da Costa, senza contare il centrocampista offensivo Emanuele Vignato dal Chievo che arriverà a giugno. Ricordiamo che con Barrow sarebbe dovuto arrivare anche il difensore Ibanez, salvo ripensarci all’ultimo grazie all’inserimento della Roma che ha offerto al giocatore un ingaggio più ampio; una vera beffa per i rossoblù che si sono guardati attorno non riuscendo a trovare valide alternative, o perlomeno c’erano ma con ingaggi troppo alti; dal sogno del ritorno di Lyanco del Torino, a Juan Jesus della Roma uno di questi, per andare a Lazaro dell’Inter, Nagatomo del Galatasaray e Dragovic del Bayer Leverkusen a costi già più contenuti ma che non convincevano tecnico e società.

Ecco allora che la società è entrata nell’ordine di idee per quanto riguarda il reparto arretrato di rimanere con gli stessi effettivi, contando sul recupero di Dijks dato per metà febbraio e Krejci; anche nella partita contro il Brescia ci sarà nuovamente emergenza in quanto rientrerà Bani, che ha scontato il turno di squalifica, ma mancherà Tomiyasu purtroppo diffidato e probabilmente Denswil non ancora al meglio. Ieri è girata voce di un possibile ritorno di Sebastien De Maio, difensore in forza all’Udinese ma con un passato nelle fila rossoblù; intercetatto il suo agente Diego Tavano ha dichiarato; “Non c’è assolutamente niente col Bologna, società alla quale Sebastien è ancora legato da profonda stima, ma che è un capitolo chiuso. Lui pensa all’Udinese, club con cui ha firmato un contratto lungo e che vuole rispettare. Se poi il mercato dirà qualcosa di diverso lo scopriremo alla fine di questa sessione“.