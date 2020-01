Brindisi-Taranto. Alle ore 15 allo stadio ‘Franco Fanuzzi’ il Brindisi di mister Salvatore Ciullo ospiterà il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 18.a giornata del campionato di Serie D, girone H. I brindisini occupano l’8.a posizione in classifica con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 nel derby contro il Fasano. Gli ionici, invece, occupano la 6.a posizione con 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna al ‘Degli Ulivi’ contro l’Andria per 0-1. Ha parlato alla vigilia di questo

Brindisi-Taranto il direttore sportivo dei brindisini, Luigi Volume, grande ex della gara : “Per me non sarà una partita come le altre, affronterò per la prima volta d’avversario il Taranto. Sicuramente sarà una bella sfida in tutti i sensi, le due squadre offriranno sicuramente un grande spettacolo. Spero che il Brindisi possa fare risultato per il grande gruppo e per lo spirito di sacrificio” (tuttocalciopuglia.com). Intanto la società del Brindisi con una nota sulla propria pagina Facebook fa sapere che i tifosi del Taranto potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti con un costo di € 10,50. Inoltre il Brindisi si è congratulata con il Questore di Brindisi per non aver vietato la trasferta ai suppoter ionici, augurandosi che al ‘Fanuzzi’ ci sia una festa di sport. Brindisi-Taranto sarà diretta dal signor Simone Taricone della sezione di Perugia, coaudiuvato dai signori Marco Giudice di Frosinon e Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia.

Brindisi-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Brindisi-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 18.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.