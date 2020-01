Calciomercato Atalanta, De Ketelaere nel mirino per l’attacco

DE KETELAERE ATALANTA: NUOVO NOME PER L’ATTACCO NERAZZURRO – L’Atalanta è concentrata non solo in campo, ma anche per quanto riguarda il calciomercato di gennaio. Caldara, Czyborra, Bellanova e Sutalo: tutti acquisti che potrebbero risultare decisivi nel corso della stagione. Nella lista di Sartori non possono mancare anche gli attaccanti: l’ultimo nome annotato è quello del giovane trequartista del Club Brugge De Ketelaere. Un profilo abbastanza promettente, e con delle potenzialità che in una piazza come Bergamo potrebbe fare molto comodo. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo questa pedina.

DE KETELAERE ATALANTA: LA SITUAZIONE ATTUALE

TREQUARTISTA DALLE POTENZIALITÀ PROMETTENTI- De Ketelaere, nonostante la giovane età (classe 2001), è un giocatore con delle potenzialità molto interessanti. Pedina che può essere utilizzata come ala sinistra o addirittura trequartista (stesso ruolo di Papu Gomez), ruoli già sperimentati nelle giovanili del Club Brugge. Inoltre è dotato anche di un tiro molto interessante. Fa della velocità il suo più grande punto di forza: l’agilità e il dribbling non gli manca. La capacità di servire i compagni di squadra in termini di assist è abbastanza promettente. Ovviamente stiamo parlando di un probabile interessamento, ma l’Atalanta è intenzionata a prendere il ragazzo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.