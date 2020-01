Dopo l’operazione Caldara, l’Atalanta non è ancora intenzionata a fermarsi sul calciomercato di gennaio: c’è il bisogno di un attaccante per potenziare la rosa in fase offensiva. Certo, la Dea è pur sempre il migliore attacco della Serie A, ma per affrontare al meglio sia il campionato che la UEFA Champions League serve la ciliegina sulla torta. Trincao ormai è sulla via del tramonto dopo l’offerta che è stata fatta dalla dirigenza nerazzurra (11 milioni di euro), e allora si ritorna su un vecchio “pupillo” offensivo: stiamo parlando dell’ala Matteo Politano (in forza all’Inter) che, dopo la trattativa saltata con la Roma, ha riacceso le speranze per un possibile approdo a Bergamo. Ecco tutti i dettagli.

POLITANO NEL MIRINO, MA TRATTARE NON E’ FACILE – L’Atalanta non ha mai nascosto l’interesse per l’ex giocatore del Sassuolo, come dall’altra parte l’Inter sia ben disposta a trattare. Le premesse sembrano buone per tutti, ma perché si parla di un contesto più in salita che in discesa? La risposta è molto semplice: risulta che la società interista abbia chiesto per Politano un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. La Dea tenterà di ridurre il prezzo: magari cercando di spalmare il costo del suo cartellino in due anni. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma ne vedremo delle belle fino alla fine del calciomercato.