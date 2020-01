Il calciomercato è sempre stato un contesto molto particolare: tante voci, mille ipotesi, trattative e sogni da parte dei tifosi nel vedere la propria squadra compiere il grande colpo del secolo. L’Atalanta, come tutte le altre squadre del campionato di Serie A, non sta certamente alla finestra a guardare e valuta il terreno prima di potersi fondare su un determinato giocatore. Avendo già incassato più di 80 milioni di euro, la Dea potrebbe praticamente fare quello che vuole comprando chiunque, ma a la società bergamasca (Gian Piero Gasperini in primis) serve pochissimo per stare bene: una rosa compatta, giusta, affamata e in grado di svolgere più compiti in campo.

IL BLOCCO C’È, MA BASTA POCO PER IL GRANDE SALTO – Sarebbe troppo facile comprare grossi giocatori dalle grandi cifre e non badare al bilancio, ma sia questo fattore che un po’ di logica fanno capire certe cose. Gian Piero Gasperini ha sottolineato che avere una rosa lunga non serve quando hai gli elementi (a livello numerico) giusti, aldilà che manchi qualcosa in difesa: serve avere gente affamata, in grado di compiere più ruoli contemporaneamente. Certo, se il mister di Grugliasco richiederà un rinforzo è giusto tornare nella mischia, ma ora come ora a Bergamo non c’è bisogno di comprare in abbondanza: anche se hai il portafoglio pieno.