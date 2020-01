CALCIOMERCATO ATALANTA: I NERAZZURRI CERCANO UN RINFORZO PER IL CENTROCAMPO – L’Atalanta si sta dimostrando molto dinamica sul calciomercato di gennaio, e non ha assolutamente intenzione di fermarsi proprio ora. La voglia di potenziare i nerazzurri per provare a scrivere la storia sia in Champions League che in campionato è tanta, ma soprattutto seguendo la stessa logica che ha contraddistinto la Dea negli ultimi anni: cercare gente promettente per poi farli diventare dei campioni (e nel migliore dei casi anche ricavarci qualche plusvalenza invidiabile). Dopo l’arrivo di Caldara, Czyborra, Bellanova e Sutalo, i bergamaschi si fanno avanti a centrocampo, anche perché il nome nella quale si ha chiuso è quello di Adrien Tameze: centrocampista del Nizza classe 1994 (25 anni). Andiamo ad analizzare che tipo di giocatore si tratta.

CALCIOMERCATO ATALANTA: ALLA SCOPERTA DI ADRIEN TAMEZE

UN VICE DE ROON A TUTTI GLI EFFETTI – Classe 1994, Adrien Tameze è un centrocampista che negli ultimi anni ha dimostrato un grosso potenziale: in particolar modo nel Nizza (squadra proprietaria del cartellino) dove ha collezionato più di 47 presenze. Può contare anche su una esperienza europea tra Champions League ed Europa League: quindi stiamo parlando di un giocatore già affermato su determinati livelli. Sotto il fattore tecnico/tattico, il francese nutre di una buona capacità nell’intercettazione dei passaggi e in fase di costruzione: per non parlare di alcune caratteristiche utili per quanto concerne il classico “lavoro sporco” (un po’ simile a De Roon per intenderci). Risulta che l’Atalanta abbia chiuso per il ragazzo, ma staremo a vedere se il giocatore verrà utilizzato a pieno sotto il profilo del minutaggio.