Nonostante l’Atalanta si sia rinforzata con l’arrivo di Mattia Caldara, il momento di stare alla finestra non è ancora arrivato. Barrow ormai è del Bologna, e c’è il bisogno di prendere un attaccante in grado di dare una grossa mano a Gian Piero Gasperini. Certo, a gennaio bisogna accontentarsi di ciò che il calciomercato offre, ma l’occhio talentuoso di Sartori può portare qualcosa di interessante nelle mani della Dea. Per l’attacco si fa il nome di Trincao: classe 1999 dal profilo promettente. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione al dettaglio per capire quante possibilità ha l’Atalanta per effettuare il grande colpo.

ATALANTA INTERESSATA, MA LA STRADA PER TRINCAO È IN SALITA – L’Atalanta è interessata a Trincao: profilo considerato perfetto per quelle che sono le pretese a livello tecnico tattico di questa Dea offensiva sotto tutti i punti di vista. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno messo sul tavolo la bellezza di 11 milioni di euro: cifra abbastanza importante e significativa. Nonostante ciò, il Braga rimane fermo a livello di prezzo: la quota per prendere il giocatore è fissa a 30. La situazione sembra arrivata completamente al capolinea, ma mai dire mai (Mattia Caldara insegna): staremo a vedere nelle prossime settimane.