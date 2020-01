Calciomercato Inter: Conte sorride, arriva il secondo rinforzo del calciomercato invernale

Dopo la mancata concretizzazione della trattativa che doveva portare Spinazzola a Milano e Politano a Roma, l’Inter sembra aver trovato finalmente il suo secondo colpo (dopo Young, ndr.) di questo intenso calciomercato invernale: Victor Moses.

L’attuale calciatore di proprietà del Chelsea, dopo una cattiva esperienza in prestito al Fenerbache costellata da molteplici infortuni, è pronto ad arrivare alla corte di Antonio Conte con il quale l’esterno aveva fatto molto bene, garantendo ai ‘blues’ ottime prestazioni condite da goal e assist.

Il calciatore nigeriano arriverà a vestire la maglia nerazzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni circa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno di proprietà del Chelsea, dovrebbe arrivare a Milano tra Mercoledì/Giovedì per svolgere le visite mediche, per poi mettersi subito a disposizione del tecnico salentino che tanto crede in lui.

A dare ulteriore conferma della buona riuscita della trattativa ci son state le parole del tecnico del Chelsea, Frank Lampard che, riferendosi a Victor Moses, ha dichiarato:”Moses è rientrato dal prestito in vista di un altro trasferimento e ci sono delle trattative in corso”

Insomma Antonio Conte in attesa di colpi di mercato in altri reparti (si parla di Giroud ed Eriksen, ndr.), ha finalmente due nuovi esterni di esperienza, ideali per il 3-5-2, da poter impiegare per continuare a cercare di infastidire la Juventus e Lazio nella corsa al titolo.