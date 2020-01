Calciomercato Inter, svolta per Eriksen? L’agente a colloquio col Tottenham

Dopo aver chiuso per Young e Moses, l’Inter si fionda per completare il mercato e portare a Milano Eriksen: ballano ancora alcuni milioni, oggi potrebbe la giornata decisiva.

Inter scatenata sul mercato: dopo una prima parte di stagione all’altezza delle aspettative con soli 4 punti di distacco dalla Juventus di Sarri, Marotta vuole completare la rosa per Conte così da poter competere su ogni fronte nazionale ed Europeo. Nella prima fase delle trattative i nerazzurri hanno chiuso per Young e Moses, il primo già a Milano e già ufficializzato mentre il secondo oggi svolgerà le visite mediche: sulla lista di Marotta, però, balzano ancora i nomi di Giroud ed Eriksen oltre all’ormai saltato Spinazzola.

Dopo aver ottenuto il sì del calciatore, toccherà all’Inter limare le distanze con il Tottenham che continua a chiedere 20 milioni di euro per far partire il calciatore a gennaio, mentre i nerazzurri sono arrivati a mettere sul piatto 13 milioni di euro più due di bonus. Questa, però, può essere la settimana decisiva per chiudere definitivamente l’accordo: infatti, l’agente di Eriksen Martin Schoots, oggi incontrerà la dirigenza degli Spurs con l’intendo di far rinunciare al club londinese 2 milioni di euro legate alle pendenze che spettano al giocatore che, insieme ad un ritocco dell’offerta da parte dell’Inter, potrebbe portare all’intesa definitiva per il trasferimento già a Gennaio del danese. Sono ore calde, quindi, in casa Inter che con un Eriksen in più darà ancor più fastidio alla Juventus per la conquista del campionato.