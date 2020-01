Calciomercato Juventus, idea Douglas Costa per il Bayern

Douglas Costa, dopo un buon avvio di stagione, ha fatto i conti con l’ennesimo infortunio e il cambio di modulo non lo aiuta, il Bayern lo vuole in prestito.

Un ottimo inizio di stagione per Douglas Costa: Sarri, appena arrivato, aveva dichiarato di voler puntare su di lui insieme a Dybala e Ronaldo ma, complice l’ennesimo infortunio e il cambio modulo, il brasiliano fatica a trovare spazio in questo 4-3-1-2 specie dopo l’esplosione del tridente pesante Dybala – Ronaldo – Higuain con i due argentini che, a turno, si scambiano la posizione ma spesso Ramsey lo scavalca e rende difficile il suo ritorno in campo. Secondo quello che riporta ” Bild” il Bayern Monaco si starebbe muovendo per il talento brasiliano: i bavaresi, complici gli infortuni di Coman e Gnabry, si devono buttare sul mercato per sopperire all’assenza dei due esterni per la seconda parte di stagione.

Inizialmente, il Bayern, aveva iniziato a sondare la pista che porta a Leroy Sanè ma anche l’esterno del City non darebbe garanzie a livello fisico complice la rottura del crociato subita ad inizio stagione. Allora ecco che spunta l’idea Douglas Costa: il brasiliano sarebbe perfetto per il gioco di Flick e, siccome conosce già l’ambiente, non avrebbe problemi di adattamento e potrebbe essere subito disponibile per le prossime partite. L’idea di provare a ripuntare sul fuoriclasse della Juventus sarebbe partita dai senatori del Bayern Monaco Neuer, Muller, Alaba e Lewandoski: la società di Monaco, dopo aver incassato i 40 milioni dalla Juventus per il riscatto, starebbe pensando ad un prestito ma la trattativa è appena agli inizi e si attende, già nelle prossime ore, una risposta da parte dei bianconeri.