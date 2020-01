Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi – Rakitic: bianconeri chiedono conguaglio più alto

Resta ancora viva l’ipotesi scambio Bernardeschi – Rakitic: i blaugrana hanno avanzato un’offerta, rifiutata dai bianconeri che vorrebbero un conguaglio più alto.

Dopo aver preso Kulusesvski dall’Atalanta ( ora in prestito al Parma) Paratici aveva dichiarato chiuso il mercato di Gennaio chiudendo le porte ad ogni altra trattativa ma, da inizio stagione, si è notato come i bianconeri necessitino di un centrocampista. La squadra di Sarri, nella prima metà di stagione, ha peccato proprio in quella zona di campo con alcuni elementi che sono sul piede di partenza ( Emre Can) mentre altri non danno molte garanzie a livello fisico ( Khedira) ed ecco che, torna attuale, uno scambio già provato negli ultimi giorni di calciomercato estivo.

Non è una novità l’interesse del Barcellona per Federico Bernardeschi: l’esterno italiano non sta vivendo un periodo positivo, spesso criticato per le sue prestazioni smorzate dopo la buona prestazione da mezz’ala nella partita di Coppa contro l’Udinese. Dall’altra parte, Rakitic, è in scadenza con i blaugrana nel 2021 e già da tempo non rientra nei piani della dirigenza che sta cercando di piazzarlo prima di perderlo a 0. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi resta viva: i blaugrana avrebbero già presentato una prima offerta, respinta dai campioni d’Italia che vorrebbero un conguaglio più alto per lasciar partire l’ex Fiorentina in direzione Catalogna e per rinforzare, ulteriormente, il centrocampo per completare la rosa e puntare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione con un Rakitic in più.