Calciomercato Lecce, ad un passo Saponara

Il Lecce è vicinissimo ad acquistare il fantasista Riccardo Saponara, ora in prestito al Genoa ma di proprietà della Fiorentina. Trequartista, o all’occorrenza, ala offensiva, abbina tecnica sopraffina a velocità e dribbling. In carriera veste le maglie di Forlì, Ravenna ed Empoli. Proprio le ottime prestazioni col sodalizio toscano gli valgono, nel 2013, la chiamata del Milan. L’esperienza meneghina, però, si rivela meno fortunata del previsto, pertanto, dopo soli due anni ritorna alla casa madre. Nella seconda parentesi con gli azzurri, il calciatore romagnolo riscatta le annate precedenti, e grazie anche ai consigli dei tecnici Sarri e Giampaolo, colleziona 68 presenze e 14 gol. Nell’Inverno 2017 la Fiorentina lo rileva in prestito con obbligo di riscatto. Sotto gli Uffizi scende in campo 29 volte con 2 reti, per poi passare, nel 2018 alla Sampdoria e in questa prima parte di stagione al Genoa, ,però, a causa degli infortuni, è costretto spesso ai box. Ora il ds giallorosso Mauro Meluso è pronto a concludere la trattativa con il suo omologo viola Pradè per portarlo alla corte di Liverani, dove si giocherà il posto con capitan Mancosu e Shakhov. E chissà se per lui, nel Salento, alle soglie dei 30 anni, non sia finalmente giunto il momento della consacrazione definitiva.