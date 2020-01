Calciomercato Napoli: alla scoperta di Lobotka

Cosa manca a questo Napoli targato 2019/20? Molti diranno “un regista”, e la risposta è quanto di più vicino alla realtà si possa pensare. Dopo Jorginho, al Napoli è sempre mancato un costruttore di gioco vero, mai sopperito dal 4 4 2 di Ancelotti nella scorsa (positiva) stagione, ancor meno in quella attuale, che sembra essere un’annata più sfortunata che priva di valori. La risposta della società alla mancanza di un regista si chiama Stanislav Lobotka.

Chi è Stanislav Lobotka

Classe 1994, di media statura (170 cm) e con i piedi buoni. Un modo un po’ riduttivo di presentare il regista della nazionale slovacca, faro fino a qualche ora fa del Celta Vigo, discreta squadra dei bassifondi di classifica spagnola, e sopraffino accentratore di gioco. I paragoni su di lui non si sono mai sprecati, e quello con Modric è senza dubbio il più gettonato pur essendo, Lobotka, abituato a giocare qualche metro più dietro rispetto al campione croato.

Si tratta di un centrocampista tenace e dinamico, con un baricentro molto basso e una visione di gioco decisamente buona. Tra le sue pecche c’è quella di essere poco efficace in zona gol: i gol con la maglia del Celta e della Slovacchia si contano sulla dita di una mano. Ora il Napoli spera di aver trovato un giocatore capace per lo meno di attivare lo sviluppo di gioco e per concedere palle giocabili agli uomini più offensivo della rosa, senza dubbio in grado loro di trasformare in oro le giocate che passano dal centrocampo azzurro.

Oggi la firma sul contratto

L’attesa per la firma dovrebbe concludersi in giornata. Un leggero intoppo burocratico sta dilatando leggermente i tempi ma tutto si farà a breve. Il giocatore, fortemente sponsorizzato dall’ex bandiera partenopea Marek Hamsik, sarà il secondo tassello ufficiale della campagna acquisti di riparazione azzurra, dopo Diego Demme, altro centrocampista, visto già all’opera in Coppa Italia ieri contro la Cremonese. Discreto esordio per lui, mentre si attende quello di Lobotka, previsto per il prossimo incontro di campionato se tutto fila liscio. Lo slovacco potrebbe essere schierato con più frequenza rispetto a Demme, vista la necessità di affidare il gioco ad un centrocampista d’impostazione. Allan ha confermato di non possedere le doti da regista, così come Ruiz ed Elmas. Tocca a Lobotka.