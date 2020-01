Calciomercato Napoli, è fatta per un calciatore dell’Inter: Lunedì le visite mediche

Il Napoli dopo una prima parte di stagione disastrosa, dovrà tentare in tutti i modi di invertire la tendenza negativa e per farlo, il presidente De Laurentiis ha regalato al tecnico Gennaro Gattuso, oltre a Demme e Lobotka, un altro calciatore che possa rendersi molto utile alla causa ‘azzurra’: Matteo Politano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inter e Napoli avrebbero trovato l’accordo per una cifra totale vicina ai 25 milioni (2 di prestito oneroso, 19 di obbligo di ricatto e 2 raggiungibili con bonus) e il giocatore avrebbe accettato la proposta contrattuale della società partenopea sulla base di 2 milioni annui circa. Lunedì mattina dovrebbero svolgersi le visite mediche dell’ormai ex esterno nerazzurro.

Per il calciatore ex Sassuolo ci sono stati anche dei tentativi di inserimento nella trattativa da parte della Roma, che è stata ad un passo dal calciatore qualche settimana fa con lo scambio poi saltato con Spinazzola, ma anche del Siviglia e della Fiorentina.

Matteo Politano lascia Milano e l’Inter dopo un anno certamente positivo sotto la guida di Luciano Spalletti (con 36 presenza condite da 5 goal e 5 assist) ma con una metà stagione, con la guida di Antonio Conte, in cui ha trovato pochissimo spazio in quanto non collocabile nel 3-5-2 utilizzato dal tecnico salentino.