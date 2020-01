Calciomercato, si prospetta la partenza di un big in casa Juve?

Nella Juventus che si è resa protagonista di un grande inizio di stagione certificato dal primo posto in campionato (a +4 dalla seconda) e dal passaggio al turno successivo di Champions e di Coppa Italia in scioltezza, ci sono alcuni calciatori che, a causa dello scarso impiego, spingono per essere ceduti durante la finestra di calciomercato invernale.

Uno di questi calciatori è certamente Emre Can: il centrocampista ex Liverpool infatti, non sembra rientrare nel ‘progetto di Sarri’ e, complice l’esclusione nella lista Champions, ha giocato solamente 279 minuti durante questa prima parte di stagione.

Su di lui, secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’ c’è l’interesse da parte di molte squadre europee ma al momento, in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista, vi è il Borussia Dortmund.

I ‘gialloneri’ infatti avrebbero già trovato l’accordo con il calciatore, che sarebbe disposto anche a tagliarsi parte dello stipendio per ritornare ad essere protagonista in una delle squadre più forti e promettenti di Europa.

Il nodo da cercare di risolvere ad una settimana dal termine della sessione di calciomercato è certamente quello relativo all’accordo di massima tra i due club: la Juventus chiede per lasciare partire il turco una cifra vicina ai trenta milioni, il Borussia ne vuole offrire massimo una ventina.

La sensazione è che per accontentare tutte le parti in causa, la soluzione si troverà con un accordo a metà strada tra domanda ed offerta, magari con un prestito con obbligo di riscatto dilazionato in più anni in favore dei bianconeri.

Seguiranno aggiornamenti…