Carpi-Padova streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 25 gennaio

Carpi-Padova, sfida playoff del girone B. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta nel derby contro il Cesena con una rete di Biasci nel primo tempo ed occupano il secondo posto in classifica con 45 punti a meno sette dal Vicenza capolista. Gli uomini di Castori sono in un ottimo momento di forma ed affrontano i veneti che hanno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive con il successo casalingo contro la Virtus Verona. La cura Mandorlini sembra aver dato una scossa all’ambiente padovano dopo un periodo fortemente negativo che li ha allontanati dal vertice. Il match Carpi-Padova, valevole per la ventitreesima giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca sabato 25 gennaio alle ore 20.45 nello stadio Sandro Cabassi della cittadina emiliana. Negli ultimi precedenti tra la due squadre si registrano tre successi dei padroni di casa e due pareggi.

Dove vedere Carpi-Padova, diretta tv e streaming

Il match Carpi-Padova sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99