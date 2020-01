Catania-Potenza streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match oggi dalle 15

Catania-Potenza, una sfida per i playoff. I padroni di casa vivono un momento societario alquanto burrascoso e sono reduci dal pareggio a reti inviolate in trasferta contro la Virtus Francavilla. Gli etnei occupano il settimo posto in classifica con 29 punti in 20 partite ma i tifosi sono preoccupati per il caos che circonda la squadra di mister Lucarelli da qualche settimana. Gli ospiti sono quarti con 39 punti a meno dieci dalla Reggina e hanno perso l’ultimo match casalingo contro la Ternana. La sfida Catania-Potenza, valevole per la ventunesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 19 gennaio alle ore 15 nello stadio Massimino del capoluogo etneo. L’arbitro designato per la sfida è il signor D’Ascanio della sezione di Ancona. Le due squadre si sono affrontate ben 5 volte in gare ufficiali nel 2019 con una vittoria dei lucani, tre pareggi e un succeso dei siciliani in Coppa Italia Serie C.

Dove vedere Catania-Potenza, diretta tv e streaming

Il match Catania-Potenza sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.