Cavese-Reggina. Dopo lo sciopero del 22 dicembre in cui si sarebbe dovuta disputare la 20.a giornata, torna in campo la Serie C dopo un lungo periodo di tempo in cui non si è giocato. Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 15 al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Cavese di mister Salvatore Campilongo ospita la Reggina di mister Domenico Toscano, il match è valido per l’anticipo della 21.a giornata del girone C di Serie C. I campani occupano la 15.a posizione in classifica con 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio interno per 1-1 contro la Ternana. I calabresi, invece, stanno dominando questo girone C di Serie C occupando la 1.a posizione in classifica con 49 punti (15 vittorie e 4 pareggi) e sono reduci da ben 11 vittorie consecutive in questo campionato, l’ultima è giunta il 15 dicembre 2019 in trasferta sul campo della Sicula Leonzio con il punteggio di 1-2 dopo l’iniziale vantaggio dei siciliani. Intanto sul fronte calciomercato si registra l’acquisto da parte della Reggina di Matti Lund Nielsen, il quale ha detto “Appena sono stato contattatto dalla Reggina non ho esitato. In Italia mi sono già trovato bene avendo fatto altre esperienze e sono sicuro che anche qui a Reggio andrà bene” (tuttoc.com).

Cavese-Reggina sarà diretta dal signor Cristian Cudini di Fermo, verrà coaudiuvato dai signori Carrelli e Vettorel.

Cavese-Reggina, come seguire il match in tv e streaming

Cavese-Reggina non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti