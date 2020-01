Cesena-Carpi. Alle ore 18.30 allo stadio ‘Dino Manuzzi’ il Cesena di mister Francesco Modesto ospita il Carpi di mister Giancarlo Riolfo, il match è valido per il recupero della 20.a giornata del girone B di Serie C. Il ‘cavalluccio marino’ occupa la 13.a posizione con 23 punti all’attivo (6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte) ed è reduce dal pirotecnico pareggio interno per 3-3 contro la Virtus Verona; il Carpi, invece, occupa la 3.a posizione in classifica con 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna contro il Vicenza per 1-0. Sul fronte mercato i bianconeri hanno acquistato Ardizzone e De Santis e durante la presentazione dei due nuovi acquisti, il direttore sportivo del Cesena, Alfio Pelliccioni, ha spiegato la situazione relativa all’eventuale acquisto di Caturano: “Saicuramente il suo eventuale acquisto sarebbe fondamentale per la nostra squadra. al momento siamo lontani dal chiudere la trattativa me proveremo a chiudere l’accordo. In caso contrario abbiamo sul nostro taccuino valide alternative che dovranno essere profili ideali per il nostro progetto e che sposino le idee del nostro mister” (tuttoc.com). Nel Cesena Ciofi e Brunetti saranno assenti per infortunio, mentre dopo diverso tempo Ricci partirà dalla panchina. Nel Carpi Jelenic non sarà della partita e probabilmente verrà sostituito da Saric. Cesena-Carpi sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coaudiuvato dai signori Massimino e Gualtieri.

Cesena-Carpi, come seguire il match in tv e streaming

Cesena-Carpi non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.