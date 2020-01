Champions, verso Lione-Juventus: Chiellini cercasi disperatamente

I malumori di Cristiano Ronaldo nel post-gara di Napoli, stanno caratterizzando questa settimana nella Juventus. Il portoghese si è sfogato contro i suoi compagni di squadra per via della sconfitta contro i partenopei. Ambiente caldo dunque a Torino, dove tutti aspettano l’ottavo di finale di Champions League contro il Lione. Il match con i francesi non dovrebbe essere un problema per i bianconeri, i quali però dovranno presentarsi all’impegno nelle migliori condizioni a livello difensivo.

Infatti, la difesa bianconera continua a prendere gol negli appuntamenti importanti, nonostante i miglioramenti notevoli di De Ligt. Proprio per questo, Sarri spera nel rientro dell’uomo che è mancato di più in questa stagione: Giorgio Chiellini.

Rientro con il Lione per il centrale italiano?

Sarri vuole assolutamente un’uomo guida per la sua difesa e spera vivamente nel rientro del centrale difensivo italiano, classe 1984. Chiellini manca oramai dalla sfida d’esordio di questo campionato contro il Parma, dove addirittura andò pure in gol. La sua assenza si è fatta sentire nella Juventus, dato che Bonucci non pare essere un buon mentore per De Ligt. La sensazione è che con Chiellini, l’olandese avrebbe reso e imparato di più. Bonucci aveva già dimostrato di non essere un buon “professore” per i difensori più giovani al Milan, dunque Sarri vuole una presenza che sappia veramente spostare gli equilibri. Ricompattando così un reparto difensivo che fa acqua da tutte le parti.

La scorsa stagione, la mancanza di Chiellini determinò l’uscita di scena dei bianconeri nei quarti di finale contro l’Ajax. Squadra in cui militava lo stesso De Ligt, il quale beffò la difesa della Juventus con un perentorio colpo di testa alla Stadium. Sarri non vuole che in Europa ricapiti lo stesso. Il supereroe in Europa della Juventus non ci chiama Cristiano Ronaldo, ma Giorgio Chiellini.