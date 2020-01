Martedì infuocato in Premier League con il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal. I Blues vengono da un’inaspettata sconfitta contro il Newcastle, ma ciò non cambia l‘obiettivo degli uomini di Lampard: l’accesso alla prossima Champions League. Il Chelsea è al quarto posto in Premier League, ma deve stare attento al Manchester United che insegue i londinesi essendo a -5 punti.

Il vantaggio è relativamente tranquillo dunque e non sono ammessi passi falsi nel derby contro gli odiati rivali cittadini dell’Arsenal. I Gunners stanno attraversando una stagione complessa e decisamente sottotono, la quale potrebbe estromettere la squadra di Ljungberg fuori dalle coppe europee. Per un club come l’Arsenal sarebbe davvero troppo e una vittoria a Stamford Bridge rivitalizzerebbe un’ambiente depresso, per via del pessimo decimo posto in classifica. I Gunners dovranno far fronte ad assenze pesanti come quella di Aubameyang, bomber del club con 14 centri in questa Premier. Pesante l’assenza di Pulisic tra le fila del Chelsea. Calcio d’inizio ore 21:15, martedì 21 gennaio.

Chelsea-Arsenal diretta tv e streaming, dove vederla martedì 21 gennaio

Il match valido per la 24a giornata di Premier League, Chelsea-Arsenal, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti del campionato inglese. Per coloro che vogliano seguire il match direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!