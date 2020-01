Il palcoscenico del Bentegodi farà da scenario al ritorno di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia in Serie B. Il tecnico di Ponte San Giovanni vuole tornare a lasciare il segno, squadra che con lui raggiunse livelli notevoli agli inizi degli anni 2000. Era il Perugia di Miccoli, Liverani e Materazzi. Squadra che dalle parti del Curi non è mai stata dimenticata. La realtà attuale è molto differente, ma la compagine di Cosmi ha tutte le carte in regola per dire la sua a approdare ai play-off. La prestazione contro il Napoli in Coppa Italia, è stata convincente nonostante il risultato. Positiva la prova di Falcinelli, vicino al gol con un perentorio colpo di testa. Di poco a lato.

Dall’altro lato troviamo i padroni di casa del Chievo Verona. Gli uomini di Marcolini mancano l’appuntamento con la vittoria da 5 turni – l’ultima in casa con la Cremonese – e sono momentaneamente fuori dalla zona play-off. La vittoria contro gli umbri potrebbe dare un’iniezione di fiducia notevole alla squadra, che potrebbe così tornare in corsa per gli spareggi. Calcio d’inizio ore 18, sabato 18 gennaio.

Chievo Verona-Perugia diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 18 gennaio

Il match valido per la 20a giornata di Serie B, Chievo Verona-Perugia, in programma sabato 18 gennaio, sarà trasmesso in diretta tv e streaming alle ore 18 su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti tv della Serie B. Buona visione!