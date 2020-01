Consigli Fantacalcio Serie A 20.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 20.a giornata. Prima giornata del girone di ritorno che si aprirà sabato con i tre anticipi: alle ore 15 Lazio-Sampdoria; alle ore 18 Sassuolo-Torino e alle ore 20.45 al ‘San Paolo’ è in programma Napoli-Fiorentina. Domenica alle ore 12.30 si giocherà Milan-Udinese; tre gare alle ore 15: Lecce-Inter; Bologna-Verona e Brescia-Cagliari. Alle ore 18 a ‘Marassi’ si giocherà Genoa-Roma, mentre il posticipo serale sarà Juventus-Parma. Chiude la 20.a giornata il ‘monday night’ Atalanta-Spal. Dopo i consigli della 19.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati



Lazio-Sampdoria (sabato ore 15). Allo stadio ‘Olimpico’ la Lazio riceve la Sampdoria. Inzaghi non avrà a disposizione lo squalificato Lulic, mentre da tempo è infortunato J. Lukaku, restano da monitorare le condizioni di Vavro, Correa e Marusic. Nella Sampdoria sono infortunati Ramirez, Ferrari e Depaoli. Le scelte migliori per questa sfida sono Strakosha per la porta; in difesa Acerbi per la Lazio e Chabot per la Samp; a centrocampo Milinkovic e Luis Alberto; per l’attacco Immobile e Quagliarella.

Sassuolo-Torino (sabato ore 18). Al ‘Mapei Stadium’ si sfidano Sassuolo e Torino. Nei neroverdi assente lo squalificato Berardi, mentre gli infortunati sono Marlon, Duncan, Defrel e Chiriches; nei granata out Ansaldi, Baselli e Zaza. Le scelte per il Fantacalcio sono Sirigu tra i pali; in difesa Izzo e N’Koulou; a centrocampo Djuricic e Verdi; mentre in attacco Boga, Caputo e Belotti.

Napoli-Fiorentina (sabato ore 20.45). Al ‘San Paolo’ il Napoli riceve la Fiorentina. Nei partenopei non ci sarà lo squalificato Mario Rui, mentre Maksimovic e Mertens sono infortunati, da monitorare le condizioni di Koulibaly, Mertens e Meret. Nei viola l’unico indisponibile resta il francese Ribery. Per il Fantacalcio si possono schierare Manolas e Pezzella in difesa; a centrocampo Allan e Callejon per gli azzurri e Castrovilli e Chiesa per i viola; in attacco Insigne e Milik per il Napoli e se partirà dal 1′ Cutrone per i viola.

Milan-Udinese (domenica ore 12.30). All’ ora di pranzo il Milan ospita a ‘San Siro’ l’Udinese. Nei rossoneri out Biglia e Duarte, mentre Gigio Donnarumma è in forte dubbio; nei friulani l’unico indisponibile è Samir. Le migliori scelte per questa sfida sono Romagnoli, Theo Hernandez e Stryger Larsen per la difesa; a centrocampo Bennacer e Calhanoglu per i rossoneri e De Paul e Sema per i friulani; in attacco Ibrahimovic e Leao per i rossoneri e Okaka per i friulani.

Bologna-Verona (domenica ore 15). Allo stadio ‘Dall’Ara’ il Bologna ospita il Verona. Nei felsineri out per infortunio Medel, Dijks e Krejci, mentre restano in dubbio Denswil e Orsolini. Negli scaligeri assenti per infortunio Empereur, Bessa e Salcedo. Le migliori scelte per questo match sono: tra i pali Skorupski; in difesa Tomiyasu e Bani per il Bologna e Faraoni e Kumbulla per il Verona; a centrocampo Soriano, Amrabat, Veloso e Lazovic; in attacco Sansone.

Brescia-Cagliari (domenica ore 15). Al ‘Rigamonti’ il Brescia ospita il Cagliari. Nei lombardi assente lo squalificato Bisoli, mentre è out da tempo Dessena per infortunio; nei sardi Pavoletti, Cacciatore, Ceppitelli e Mattiello sono infortunati. Per il Fantacalcio sono schierabili Olsen per la porta; in difesa Chancellor; a centrocampo Tonali e Romulo per le ‘rondinelle’ e Rog e Nainggolan per il Cagliari; in attacco uno tra Balotelli e Torregrossa per il Brescia e uno tra Joao Pedro e Simeone per il Cagliari.

Lecce-Inter (domenica ore 15). A ‘Via del Mare’ il Lecce ospita l’Inter. Nei salentini saranno assenti per infortunio Calderoni e Farias; mentre nei nerazzurri out solo D’Ambrosio. Per questo match si possono schierare Handanovic tra i pali; in difesa De Vrij; a centrocmapo Mancosu per i salentini e Candreva e Brozovic per i nerazzurri; in attacco sia Lukaku che Lautaro si possono schierare in coppia.

Genoa-Roma (domenica ore 18). A ‘Marassi’ il Genoa ospita la Roma. Nel ‘grifone’ squalificato Criscito, mentre Kouamè è infortunato da tempo, l’unico dubbio per Nicola è la presenza o meno tra i convocati di Zapata. Nei giallorossi squalificati Florenzi e Kolarov, mentre sono infortunati Mkhitaryan, Zappacosta, Pastore e Zaniolo che ha terminato la stagione. Per questa sfida sono schierabili sia Perin che Pau Lopez per la porta; in difesa Ankersen, uno tra Mancini e Smalling; a centrocampo Schone, Pellegrini e Perotti; in attacco Pandev e Dzeko.

Juventus-Parma (domenica ore 20.45). All’ ‘Allianz Stadium’ la Juventus ospita il Parma. Sarri dovrà a fare a meno dello squalificato Bentancur e degli infortunati De Sciglio, Demiral, Chiellini e Khedira; nei ducali out l’infortunato Karamoh. Per il Fantacalcio sono schierabili Szczesny, Bonucci, Pjanic, Dybala e Ronaldo per i bianconeri, mentre per i ducali Bruno Alves, Kucka e Kulusevski.

Atalanta-Spal (lunedì ore 20.45). Al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta riceve la Spal. Nei bergamaschi out lo squalificato Hateboer; negli estensi infortunati Tomovic, D’Alessandro e Fares mentre Reca è in dubbio. Per il Fantacalcio sono schierabili Gollini, Palomino, Gosens, Gomez e Ilicic per i bergamaschi; mentre negli estensi Igor, Strefezza e Petagna.

