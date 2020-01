Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 19.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 19.a giornata. Siamo giunti al giro di boa di questo campionato 2019-2020 e il weekend di Serie A avrà come piatto forte tre big match: Lazio-Napoli, Inter-Atalanta e Roma-Juventus. Il turno di campionato verrà aperto sabato alle ore 15 da Cagliari-Milan; alle ore 18 ci sarà Lazio-Napoli ed infine chiude Inter-Atalanta. Domenica alle ore 12.30 ci sarà Udinese-Sassuolo; mentre alle ore 15 tre sono le gare in programma: Fiorentina-Spal; Sampdoria-Brescia e Torino-Bologna. Domenica alle ore 18 è in programma Verona-Genoa, mentre chiude il programma domenicale il posticipo Roma-Juventus. Chiude la 19.a ed ultima del girone d’andata il ‘monday night’ Parma-Lecce. Dopo i consigli della 18.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati



Cagliari-Milan (sabato ore 15). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari ospita il Milan. Nei sardi sono tre gli assenti per infortunio: Cragno, Ceppitelli e Pavoletti; mentre resta in dubbio Cacciatore. Nella squadra di Maran le migliori scelte possono essere Nainggolan per il centrocampo e Joao Pedro per l’attacco. Nei rossoneri non ci saranno gli infortunati Biglia e Duarte; pertanto i ‘Consigli Fantacalcio’ sono Theo Hernandez, Bonaventura ed in caso di impiego dal 1′ minuto si può schierare Ibrahimovic.

Consigliati: Nainggolan, Joao Pedro (Cagliari); Theo Hernandez, Bonaventura e Ibrahimovic (Milan).

Lazio-Napoli (sabato ore 18). All’ Olimpico va in scena uno dei grandi big match di questo turno di campionato. Nei biancocelesti non ci sarà lo squalificato Parolo, mentre Lukaku sarà out per infortunio, da monitorare le condizioni di Correa e Vavro. Nel Napoli sono quattro gli infortunati: Koulibaly, Maksimovic, Malcuit e Mertens. I ‘Consigli Fantacalcio’ in questa partita sono Acerbi e Lazzari per la difesa; a centrocampo Milinkovic e Luis Alberto per i biancolesti e Fabian Ruiz per i partenopei; mentre davanti Immobile e Milik.

Consigliati: Acerbi, Lazzari, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile (Lazio); Fabian Ruiz e Milik (Napoli).

Inter-Atalanta (sabato ore 20.45). A ‘San Siro’ si disputerà il secondo big match di questa giornata di Serie A. Nei nerazzurri milanesi non ci saranno gli squalificati Skriniar e Barella; D’Ambosio è out per infortunio, mentre Sanchez dovrebbe recuperare per la panchina. Nei bergamaschi sono tutti a disposizione di Gian Piero Gasperini. Per questo match di ‘San Siro’ ecco i ‘Consigli Fantacalcio’: tra i pali Handanovic, per la difesa si possono schierare sia De Vrij che Bastoni; a centrocampo sono schierabili Candreva e Brozovic per i padroni di casa, mentre nei bergamaschi sia Freuler che Gomez sono schierabili; infine in attacco senza dubbio Lukaku e Lautaro si devono schierare, mentre per l’Atalanta Ilicic.

Consigliati: Handanovic, De Vrij, Bastoni, Candreva, Brozovic, Lukaku e Lautaro (Inter); Freuler, Gomez e Ilicic (Atalanta).

Udinese-Sassuolo (domenica ore 12.30). Alla ‘Dacia Arena’ scontro salvezza tra Udinese e Sassuolo. Nei friulani l’unico assente è Samir per infortunio; negli emiliani non ci saranno Berardi e Locatelli per squalifica, mentre diversi sono gli infortunati: Marlon, Defrel, Chiriches e Duncan. Le migliori scelte per questo incontro sono: Musso, De Paul e Okaka per i friulani; Djuricic, Boga e Caputo per i neroverdi.

Consigliati: Musso, De Paul e Okaka (Udinese); Djuricic, Boga e Caputo (Sassuolo).

Fiorentina-Spal (domenica ore 15). Al ‘Franchi’ la Fiorentina cerca la prima vittoria della gestione Iachini e proverà a farlo contro la Spal. Nei viola l’unico indisponibile resta Ribery; negli ‘estensi’ assente lo squalificato Tomovic, mentre per infortunio non ci saranno D’ Alessandro e Fares, invece Reca resta in dubbio. Per i ‘Consigli Fantacalcio’ Dragowski si può schierare per la porta; in difesa si può optare per Caceres; mentre a centrocampo si può optare sul rigorista Pulgar e su Chiesa per la Fiorentina, Di Francesco per la Spal; davanti sono schierabili sia Vlahovic che Petagna.

Consigliati: Dragowski, Caceres, Pulgar, Chiesa e Vlahovic (Fiorentina); Di Francesco e Petagna (Spal).

Sampdoria-Brescia (domenica ore 15). A ‘Marassi è in programma un altro scontro salvezza, tra la Sampdoria e il Brescia. Nei blucerchiati Colley e Depaoli sono squalificati, mentre Ferrari, Barreto e Ramirez sono infortunati. Nei lombardi squalificati Tonali e Cistana, mentre è ancora ai box Dessena. I ‘Consigli Fantacalcio’ sono: Audero per la porta; in difesa Chabot e Chancellor; a centrocampo si può scegliere sia Linetty che Jankto nella Samp, mentre nel Brescia Romulo; infine per l’attacco sono schierabili Quagliarella e Balotelli.

Consigliati: Audero, Chabot, Linetty, Jankto e Quagliarella (Sampdoria); Chancellor, Romulo e Balotelli (Brescia).

Torino-Bologna (domenica ore 15). All’ Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Bologna. Nei granata assenti per infortunio Baselli, Lyanco e Ansaldi; nei felsinei l’unico indisponibile è Dijks. Per i ‘Consigli Fantacalcio’ si può schierare tra i pali Sirigu; in difesa si può optare sia su Izzo che N’Koulou; a centrocampo Verdi per i granata e Soriano per gli emiliani; mentre in attacco dopo la doppietta alla Roma il prescelto è Belotti ma per il Bologna una valida alternativa è Orsolini.

Consigliati: Sirigu, Izzo, N’Koulou, Verdi e Belotti (Torino); Soriano e Orsolini (Bologna).

Verona-Genoa (domenica ore 18). Al ‘Bentegodi’ il Verona dell’ ex mister Juric ospita il Genoa. Negli scaligeri tre assenze per infortunio: Salcedo, Empereur e Bessa; mentre Di Carmine è in forte dubbio. Nei liguri assenti per infortunio Lerager e il solito Kouamè. Ecco i ‘Consigli Fantacalcio’: Silvestri tra i pali; in difesa Faraoni e Kumbulla per il Verona e Criscito per il Genoa; a centrocampo Amrabat e l’ex della gara Veloso; in attacco Pazzini se dovesse partire titolare è schierabile per i veneti, mentre Pandev per il ‘grifone’.

Consigliati: Silvestri, Faraoni, Kumbulla, Amrabat, Veloso, Pazzini (Verona); Criscito e Pandev (Genoa).

Roma-Juventus (domenica ore 20.45). All’ Olimpico va in scena il terzo ed ultimo big match della 19.a giornata di Serie A, la Roma riceve la Juventus. Nei capitolini sono cinque le assenze per infortunio: Zappacosta, Santon, Mkhitaryan, Kluivert e Pastore; nei bianconeri Bentancur è squalificato, mentre Chiellini e Khedira sono in infermeria da tempo e nelle ultime ore pare si sia aggiunto Higuain, in forte dubbio per la trasferta di Roma. Per i ‘Consigli Fantacalcio’ le migliori scelte sono: Mancini o Smalling, Zaniolo, Pellegrini e Dzeko sul fronte giallorosso; mentre per i bianconeri Bonucci, Pjanic, Ronaldo e Dybala.

Consigliati: Mancini o Smalling, Zaniolo, Pellegrini e Dzeko (Roma); Bonucci, Pjanic, Ronaldo e Dybala (Juventus).

Parma-Lecce (lunedì ore 20.45). Allo stadio ‘Tardini’ Parma e Lecce chiudono il turno di campionato. Nei ducali Barillà è squalificato, mentre sono out per infortunio Gervinho e Karamoh, resta in dubbio Bruno Alves. Nei salentini sono tutti a disposizione di msiter Liverani. Le migliori scelte per i ‘Consigli Fantacalcio sono: Sepe, Hernani, Kucka e Kulusevski per il Parma; Calderoni, Mancosu e Falco per il Lecce.

Consigliati: Sepe, Hernani, Kucka e Kulusevski (Parma); Calderoni, Mancosu e Falco (Lecce).