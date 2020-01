Consigli Fantacalcio Serie A 21.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 21.a giornata. Questa 21.a giornata di Serie A verrà aperta venerdì sera dall’ anticipo dello stadio ‘Rigamonti’ tra il Brescia e il Milan. Come di consueto sono tre gli anticipi del sabato: alle ore 15 al ‘Mazza’ si giocherà Spal-Bologna; alle ore 18 Fiorentina-Genoa è in programma al ‘Franchi’ e in serata alle ore 20.45 all’ Olimpico Grande Torino si giocherà Torino-Atalanta. Domenica alle 12.30 il ‘lunch match’ è Inter-Cagliari in programma a San Siro, mentre alle ore 15 si giocheranno: Parma-Udinese; Sampdoria-Sassuolo e Verona-Lecce. Chiudono la 21.a giornata il derby della capitale tra Roma e Lazio in programma alle ore 18 e il posticipo delle 20.45 Napoli-Juventus che si giocherà allo stadio ‘San Paolo’. Dopo i consigli della 20.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati

Brescia-Milan (venerdì ore 20.45). Allo stadio ‘Rigamonti’ il Brescia ospita il Milan. Nelle ‘rondinelle’ non ci sarà lo squalificato Balotelli, stangato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione contro il Cagliari. Pioli non avrà a disposizione i soliti Biglia e Duarte con Musacchio e Calabria in forte dubbio. Le migliori scelte per questo anticipo del venerdì sono Donnarumma per la porta; in difesa Chancellor e Theo Hernandez; a centrocampo Romulo, Bennacer e Castillejo; per l’attacco Torregrossa e Ibrahimovic.

Spal-Bologna (sabato ore 15). Al ‘Mazza’ si affrontano la Spal e il Bologna. Negli ‘estensi’ out Fares e D’Alessandro, mentre nei felsinei squalificati Bani e Sansone con Medel, Denswil, Dijks e Krejci infortunati. Si possono schierare sia Berisha che Skorupski per la porta; in difesa Igor, Reca e Tomiyasu; a centrocampo Strefezza, Valoti e Soriano; infine in attacco Petagna.

Fiorentina-Genoa (sabato ore 18). Al ‘Franchi’ la Fiorentina ospita il Genoa. Nei viola squalificato Dalbert con Ribery ancora ai box per infortunio. Nel ‘grifone’ Cassata è squalificato, mentre Zapata, Lerager e Kouamè sono out per infortunio. Le migliori scelte sono Dragowski in porta; in difesa Milenkovic o Pezzella e Criscito; a centrocampo Castrovilli, Chiesa e Schone; in attacco Cutrone e Pandev.

Torino-Atalanta (sabato ore 20.45). All’ Olimpico Grande Torino i granata ospitano l’Atalanta. Nel Torino squalificati Aina e Rincon, mentre Zaza è infortunato, resta in dubbio la presenza dal 1′ per Baselli. Nei bergamaschi l’unico dubbio riguarda Castagne. Si possono schierare Sirigu tra i pali; in difesa N’Koulou, Palomino e Hateboer, a centrocampo Berenguer, Verdi e De Roon; in attacco Belotti, Ilicic e Zapata.

Inter-Cagliari (domenica ore 12.30). All’ ora di pranzo a ‘San Siro’ arriva il Cagliari. Conte non avrà a disposizione lo squalificato Candreva e l’infortunato D’Ambrosio, mentre è in forse dal 1′ Brozovic; nei sardi Pisacane è squalificato, mentre sono fermi ai box Pavoletti, Ceppitelli, Mattiello, Rog e Cerri. Le migliori scelte per questo match sono Handanovic tra i pali; in difesa De Vrij e se dovesse giocare dal 1′ Bastoni; a centrocampo Barella, Sensi e Nainggolan; in attacco Lautaro, Lukaku e Joao Pedro.

Parma-Udinese (domenica ore 15). Al ‘Tardini’ il Parma ospita l’Udinese. Nei ducali sono fuori per infortunio Inglese, Karamoh e Gervinho, mentre Barillà resta in forte dubbio. Nei friulani l’unico indisponibile è l’infortunato Samir. Si possono schierare sia Sepe che Musso tra i pali; in difesa Iacoponi e Stryger Larsen; a centrocampo Hernani e Kulusevski per i ducali e Fofana e De Paul per i bianconeri; in attacco Cornelius e Okaka.

Sampdoria-Sassuolo (domenica ore 15). A ‘Marassi’ la Sampdoria ospita il Sassuolo. Nei blucerchiati Chabot è squalificato, mentre Depaoli e A. Ferrari sono fermi ai box; nei neroverdi diversi infortunati come G. Ferrari, Marlon, Chiriches, Duncan e Defrel. Le scelte migliori per questo match sono Audero per la porta; in difesa Colley; a centrocampo Vieira e in attacco Quagliarella per la Samp, mentre nei neroverdi si può prendere tutto il tridente, quindi Berardi, Caputo e Boga.

Verona-Lecce (domenica ore 15). Al ‘Bentegodi’ il Verona ospita il Lecce. Negli scaligeri assente lo squalificato Zaccagni e gli infortunati Bessa e Salcedo con Kumbulla in forte dubbio; nei salentini infortunati Calderoni e Farias. Per il Fantacalcio sono schierabili Silvestri per la porta; in difesa Rrahmani e Faraoni per l’Hellas e Donati per il Lecce; a centrocampo Lazovic e Veloso per gli scaligeri e Petriccione e Mancosu per i salentini; in attacco Babacar per il Lecce.

Roma-Lazio (domenica ore 18). All’ Olimpico va in scena il derby della capitale. Nei giallorossi infortunati Pastore, Zaniolo e Zappacosta, mentre Mkhitaryan e Perotti sono in dubbio dal 1′; nella Lazio infortunati J. Lukaku e Cataldi, mentre Marusic è in dubbio. Per questo derby si potrebbe evitare di schierare i due portieri (è una gara troppo sentita); in difesa Smalling e Kolarov per i giallorossi e Acerbi per i biancocelesti; a centrocampo Under, Pellegrini, Lazzari, Milinkovic e Luis Alberto; in attacco Dzeko e Immobile.

Napoli-Juventus (domenica ore 20.45). Al ‘San Paolo’ il Napoli riceve la Juventus dell’ex Sarri. Gattuso non avrà a disposizione gli infortunati Maksimovic, Malcuit, Mertens e Koulibaly, mentre Allan, Meret e Ghoulam sono in forte dubbio; Sarri avrà fuori gli infortunati Demiral, Khedira, Chiellini e De Sciglio, mentre Danilo resta in dubbio. Per questo match non consigliamo i due portieri; in difesa spazio per Manolas e Bonucci; a centrocampo Ruiz, Callejon e Pjanic; in attacco Insigne, Milik, Dybala e Ronaldo.

