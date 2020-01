Conte: “Vittoria meritata. Eriksen non può giocare attaccante”

L’Inter supera i quarti di finale, il commento di Conte. I nerazzurri hanno sconfitto 2-1 la Fiorentina con le reti di Candreva e Barella e si apprestano ad affrontare il Napoli in semifinale. Il mister Antonio Conte ha risposto così alle domande della stampa nel post partita della sfida di San Siro:

“Penso sia una vittoria meritata. Siamo contenti, ora affrontiamo questa semifinale. Vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni perché vogliamo fare esperienza e migliorare. Oggi era partita secca e bisognava vincere, i pareggi ci possono stare. Contro il Cagliari abbiamo avuto tantissime occasioni per ammazzare il match e anche stasera abbiamo avuto le occasioni per il secondo gol. Eriksen sarà utilizzato come attaccante? Difficile, anche se è un calciatore duttile che ha propensione all’ultimo passaggio ed è molto intelligente, sa piazzarsi nella zona giusta del campo. Più lavorerà con noi più entrerà nella nostra idea. Oggi ho giocato col trequartista e le due punte per via degli indisponibili Sensi e Borja, acccantonando meccanismi collaudati permesi; ma quando improvvisi devi sperare che le cose vadano bene. Poi lui può giocare in diversi ruoli del centrocampo. Come valuta la prova di Barella?Nicolò sta crescendo, perché anche lui come Sensi aveva bisogno di giocare e ritrovare i ritmi gara, rientrando nella nostra idea. Oggi ha fatto un’ottima partita sia nel centrocampo a due sia davanti alla difesa. E’ intelligente, ha forza ed energia, e sa tirare da fuori. Ora deve continuare su questi livelli e tornare a quelli prima dell’infortunio”.