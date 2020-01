Coppa Italia, cambia la data di Napoli-Lazio. Dove vedere i Quarti di finale in tv

Come comunicato ufficialmente dalla Lega Calcio, il Quarto di finale di Coppa Italia, inizialmente previsto in data 29 gennaio, è stato spostato e anticipato a martedì 21. Sono già sette le squadre ad aver staccato il biglietto per i Quarti. Il Napoli è tornato alla vittoria superando il Perugia per 2-0 grazie ad una doppietta di Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Vittoria facile per la Lazio che con un tondo 4-0 ha battuto una Cremonese mai in partita. Stesso risultato per la Juventus orfana di Cristiano Ronaldo, che ora aspetta la vincente fra Parma e Roma, partita in programma questa sera sempre su Raiuno alle ore 20:45. Molto più sofferta la qualificazione del Torino a spese del Genoa. Ci sono voluti i calci di rigore ed un penalty sbagliato dal rossoblù Radovanovic per accedere ai Quarti. Buona prova anche dell’Inter che con un 4-1 ha battuta il Cagliari. Cade invece l’Atalanta di mister Gasperini, uscita battuta contro la Fiorentina per 2-1, grazie anche ad un goal del neo-acquisto Patrick Cutrone. Non positivo, quindi, il ritorno in campo con i bergamaschi per Caldara. Di seguito il programma di Coppa:

MARTEDI’ 21 GENNAIO 2020

NAPOLI – LAZIO, ORE 20:45 RAIUNO

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 2020

JUVENTUS – VINCENTE FRA PARMA-ROMA, ORE 20:45 RAIUNO

MARTEDI’ 28 GENNAIO

TORINO – MILAN, ORE 20:45 RAIUNO

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020

INTER – FIORENTINA, ORE 20:45 RAIUNO