Coppa Italia, Inter e Juventus brillano; bene la Fiorentina

In attesa di Parma-Roma che si disputerà questa sera alle 21.15 diretta su Rai 2, è tempo di un mini bilancio delle partite precedenti e dei risultati avvenuti: all’occhio balzano le rotonde vittorie di Inter e Juventus, che hanno affrontato rispettivamente Cagliari e Udinese venute per così dire a fare una “passeggiata“, preferendo giocare al gatto col topo. Queste due squadre in lotta anche per lo scudetto hanno messo in evidenza anche nella Tim Cup i loro fuoriclasse; Lukaku per i nerazzurri, Dybala e Higuain per i bianconeri. Si sono potute apprezzare le loro pregevoli giocate e si possono entrambe candidare per la finale che si disputerà a Roma il 13 maggio 2020; l’Inter affronterà una Fiorentina in ripresa, la Juventus aspetterà la vincente di Parma-Roma.

A proposito di Fiorentina, i viola sono riusciti ad imporsi sull’Atalanta per 2-1, una sorta di rivincita della semifinale dello scorso anno che valse ai bergamaschi il passaggio del turno; e chissà che l’entusiasmo portato da Iachini possa essere da stimolo per battere l’Inter. Bene anche il Milan (3-0 su una Spal ultima in classifica) dove Piatek si è preso la scena, dato più volte per partente; certo l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe togliergli spazio e quella continuità che aveva lo scorso anno. Molto bene anche la Lazio anche se l’avversario era tecnicamente inferiore ma è servito per dare ulteriore slancio e morale; un po’ diverso per il Napoli che viene da un periodo complicato, ma con ogni obiettivo ancora alla portata anche se le posizioni di vertice saranno difficilmente raggiungibili. Dopo Parma-Roma ecco i quarti di finale e vedremo chi arriverà in fondo a questa Tim Cup.