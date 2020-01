Coppa Italia – Parma Roma 0-2, una doppietta di Pellegrini porta i giallorossi ai quarti

In Coppa Italia la Roma di Fonseca rialza la testa ed espugna Parma con un secco 0-2 che vuol dire passaggio ai quarti di finale, da disputare mercoledì prossimo contro la Juventus a Torino. Di Pellegrini la doppietta vincente che ha permesso alla Roma di stendere i ducali nel corso della ripresa, dopo un primo tempo avaro di emozioni ed assai equilibrato. Per la gara del Tardini Fonseca sceglie i titolari, con le uniche novità di Under tra i trequartisti e di Kalinic come sostituto di Dzeko. Ben più ampio invece il turnover del Parma, con D’aversa che decide di lasciare inizialmente fuori due pezzi da 90 come Kulusevski ed Inglese.



PRIMO TEMPO

Al fischio d’inizio di Pairetto, il primo squillo è dei padroni di casa: al 6′ Cornelius si presenta a tu per tu con Pau Lopez, che lo chiude con un grande intervento, vanificato però dalla posizione di offside dell’attaccante gialloblu. La risposta romanista arriva al 10′ con Pellegrini, che calcia, trovando la respinta coi piedi di Colombi. Sull’angolo successivo poi è ancora Lorenzo Pellegrini a cercare la porta, ma ancora una volta Colombi allontana la minaccia, questa volta col pugno. Al 17′ tocca poi a Cristante fallire da ottima posizione il tiro del possibile vantaggio giallorosso: l’ex atalantino da ottima posizione svirgola malamente ed il Parma si salva. Al 20′ prova ad accendersi Under, il cui cross per Perotti perà è troppo profondo e si spegne sul fondo. Sul ribaltamento dell’azione tocca quindi al Parma pungere in avanti, sfruttando un’uscita avventata di Pau Lopez, ma Barillà conclude alto, prima che Pairetto intervenga poi per sanzionare un offside. Kalinic prova intanto a farsi vedere dentro l’area, ma la sua conclusione viene murata dagli attenti difensori gialloblu. E visto che la Roma non sfonda, il Parma allora prende anche coraggio ed alla mezz’ora arriva al tiro con Cornelius, che parte bene sul filo del fuorigioco e calcia sul primo palo, tiro insidioso e palla fuori di poco. La replica della Roma è tutta in un colpo di testa alle stelle di Mancini, su punizione di Kolarov. Il primo tempo è tutto qui, con la Roma che manovra senza troppe idee e col Parma votato unicamente al contropiede. Fonseca prova anche alcuni esperimenti tattici, con Cristante a fare il centrale di difesa e con Florenzi e Kolarov più avanzati, ma per vedere qualcosa di concreto bisogna andare nel secondo tempo…

SECONDO TEMPO

D’aversa si gioca la ripresa con Inglese dall’inizio, fuori Cornelius. Il primo lampo della seconda frazione lo porta invece Perotti, che da ottima posizione spreca pero’ tutto, calciando in modo sbilenco. Poi al 49′ si accende il Parma: Inglese fa una bella sponda per Kucka, che calcia da fuori e manda alto, complice anche una deviazione di Diawara. Goal mangiato, goal subìto, il vecchio adagio del calcio parla ancora forte ed al 50′ Pellegrini va all’1-2 in area con Kalinic, col croato che gli restituisce il pallone e con Pellegrini che infila col destro sul 2° palo, all’angolino, per il vantaggio della Roma. Quasi come a festeggiare la fine della tregua, si accendono incautamente anche gli idranti dello stadio, colpa evidentemente di qualche giardiniere distratto… Si torna poi a giocare ed il Parma ora spinge in massa, alla ricerca del pari. Inglese al 58′ si gira a centro area e calcia, ma Pau Lopez gli dice di no con una grandissima respinta. Quindi ci prova anche Barillà da fuori, ma il portiere della Roma respinge ancora. Nel Parma entra intanto Iacoponi, fuori Laurini. Al 69′ guizzo di Nikola Kalinic, che si libera bene al tiro, grazie ad un bel tacco di Under, ma poi il destro dell’ex viola viene respinto da Colombi. Negli ultimi 20 minuti di gara D’Aversa, nel tentativo di recuperare, butta dentro anche Kulusevski, con Fonseca che risponde inserendo Kluivert per Perotti. Il nuovo assetto tattico porta giovamento alla Roma, che al 75′ trova un calcio di rigore per il tocco con la mano di Barillà su un cross di Florenzi: dal dischetto va Pellegrini e firma la sua doppietta spiazzando il portiere. Parma Roma 0-2, quando manca poco meno di un quarto d’ora al 90′. I padroni di casa tentano allora una sortita in verticale con Kucka, ma Pau Lopez è attentissimo e molto bravo in uscita sullo slovacco. Al 79′ scocca poi l’ora di Bruno Peres, per lui un ritorno in maglia giallorossa, gli lascia il posto Florenzi. Ci provano poi Inglese da una parte e Kluivert dall’altra, ma i loro tiri non impensieriscono certo. Si fa male intanto Pellegrini, che riceve una tacchettata da Gagliolo all’82’, il numero 7 della Roma inizialmente resta in campo, per poi uscire sostituito da Veretout. La gara si chiude su un destro di Kluivert respinto da Colombi. Finisce così, Parma Roma 0-2 e giallorossi che volano ai quarti, contro la Juve.