Sicuramente assieme a Messi è il più grande campione.

Giocatore dotato di grande velocità palla al piede, grande tecnica individuale, nel suo bagaglio tecnico rientrano varie finte, tra cui: dribbling, doppi passi, rapidi cambi di direzione e la cosiddetta rabona. Giocatore polivalente, capace di giocare su entrambe le fasce o anche al centro. Dotato di tempismo, forza fisica, un ottimo senso della posizione uno stacco notevole ed un eccelle nel gioco aereo.

Cristiano Ronaldo dalle origini fino ad ora.



Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo è nato nel 1985 a Funchal comune portoghese di quasi 112.000 dove è presente nel museo una statua in bronzo del loro concittadino.

Cresce nell’Andorinha, dove comincia a giocare all’età di 7 anni. Nel 1995 si trasferisce al Nacional. Due anni più tardi, a 12 anni, approda allo Sporting Lisbona in cambio di € 12 000, divenendo il ragazzino più pagato del Paese.

L’esordio in Primeira Liga arriva la stagione seguente, il 29 settembre.

Il 13 agosto 2003 si trasferisce al Manchester United diventando così il teenager più costoso nella storia del calcio inglese. Segna la sua prima marcatura per il Manchester con un calcio di punizione, nella vittoria per 3-0 ai danni del Portsmouth il 1º novembre 2003.

Il 19 marzo 2008 – con la doppietta segnata ai danni del Bolton – supera George Best, che nella stagione 1967-1968 aveva messo a segno 33 gol tra coppe e campionato. A fine stagione si laurea capocannoniere – con 31 gol in 34 partite – della Premier League. Il 21 dicembre 2008 vince con la propria squadra la Coppa del mondo per club FIFA 2008. Termina l’avventura con la maglia dello United segnando 118 gol in 292 partite e vincendo in quattro occasioni il premio

FA Premier League Player of the Month.

L’11 giugno 2009 il Manchester United annuncia di aver accettato l’offerta di 80 milioni di sterline (circa € 94 milioni) da parte del Real Madrid e autorizza quindi il club a trattare col giocatore. Per lui il club ha fissato una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro, una somma che non ha eguali nella storia del calcio. Presa la maglia numero 9, esordisce nella Liga il 29 agosto 2009 nell’anticipo della prima giornata, Real Madrid – Deportivo (3-2).

Il 20 aprile 2011 il Real si aggiudica la Coppa del Re, superando in finale il Barcellona. È il primo giocatore del Real Madrid a superare, con 51 gol, il record di 47 gol stagionali di Ferenc Puskás del 1959-1960. Il 29 agosto 2012 vince la Supercoppa di Spagna. Il 24 maggio 2014 il Real si impone 4-1 in finale di Champions contro l’Atlético Madrid, vincendo la decima Coppa dei Campioni della sua storia.

Il 10 marzo è autore di due marcature in Champions League, che gli permettono di superare Raúl e di diventare, con 78 reti all’attivo, il miglior marcatore delle competizioni UEFA per club.

Durante la stagione 2015-2016 diventa il miglior marcatore nella storia del Real Madrid superando le 229 di Raúl grazie a una cinquina contro l’Espanyol, e poi in assoluto, toccando – un mese dopo – quota 324 centri in gare ufficiali con la maglia del club madrileno.

Il 10 luglio 2018 è annunciato il suo trasferimento a titolo definitivo alla

Juventus. Il 19 settembre 2018 esordisce in Champions League in bianconero contro il Valencia al Mestalla (0-2): la sua partita dura appena mezz’ora, in quanto l’arbitro gli commina la prima espulsione in 158 presenze in Champions. Il 7 novembre segna il primo gol con i bianconeri nella massima competizione europea contro il

Manchester Utd. Il 16 gennaio 2019 la sua rete a Gedda risulta decisiva per la vittoria della Supercoppa italiana contro il Milan, primo trofeo vinto da Ronaldo con la maglia bianconera. Il 12 marzo 2019 sigla la sua prima tripletta bianconera, che vale peraltro la qualificazione dei torinesi ai quarti di finale di Champions League verranno poi eliminata ai quarti dall‘Ajax. Chiude la prima stagione in Italia con 28 gol e 10 assist tra tutte le competizioni.

Nazionale

Nel 2016 vince il campionato d’Europa svoltosi in Francia.